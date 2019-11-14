Dünya medyasının gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan! Kazanan Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesini dünya medyası son dakika olarak gördü. Uluslararası medya görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın skandal mektubu Trump’a iade ettiğini, Trump’un sessiz kaldığını yazdı.

Medyada, Erdoğan'ın ABD'de ABD'nin desteklediği PKK/PYD- YPG'nin terör örgütü olduğunu deklare ettiği sözleri öne çekilirken, görüşmenin Türkiye'nin lehine sonuçlandığı ifade edildi.



Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüleri ve teşekkürü de flaş olarak duyuruldu.





İNGİLİZ MEDYASI: ERDOĞAN MEKTUBU İADE ETTİ, PYD-YPG'NİN TERÖRİST OLDUĞUNU AÇIKLADI

The Independent: İşler Erdoğan'ın lehine

İngiliz merkezli The Independent, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trump'ın yolladığı mektubu Trump'a geri verdiğini duyurdu. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin desteklediği PKK/PYD-YPG'nin terörist olduğunu açıkladığını servis etti. Haberde, "İşler Erdoğan'ın lehine gözüküyor. Trump döneminde Beyaz Saray'ı iki kez ziyaret eden lider sayısı çok az. Hele bir Türk liderin ABD Başkanı ile bu derece sık görüşebilmesi oldukça nadir" yorumuna yer verildi.





FINANCIAL TIMES: TRUMP ERDOĞAN'IN BÜYÜK HAYRANI

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de alınan kararları eleştirdiğini, Trump'ın ise Erdoğan'ın "büyük hayranı" olduğunu söyleyerek Ankara'nın askeri gücünden övgüyle bahsettiğini ve Bağdadi'nin operasyonu sırasındaki "büyük yardımlarından dolayı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini bildirdi.







RUSYA MEDYASI: MEKTUP GERİ VERİLDİ

Rus haber ajansı Ria Novosti haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Donald Trump'a saygısız mektubunu geri verdi. Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kürtlerle iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtti" ifadelerine yer verdi.







ALMAN MEDYASI: ERDOĞAN MEKTUBU İADE ETTİ, TRUMP SUSTU!

Alman Die Welt, görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "PKK/PYD-YPG'nin terör örgütüdür" sözleriyle duyurdu. Erdoğan'ın Trump'a skandal mektubunu iade ettiğine de yer verilen haberde, "Erdoğan mektubu iade etti, Trump ise bu konuda dün kendisinin hiç de alışık olmadığı bir şeyi yaptı: Sustu" denildi.



Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överek, "Gerçekten Cumhurbaşkanı'nın büyük bir hayranıyım. Cumhurbaşkanı ile çok iyi dostuz. Uzun zamandır dostuz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Nereden geldiğimizi çok iyi anlıyoruz ve sorunlarımızı çok iyi anlıyoruz" sözlerine geniş yer ayırdı. Trump'ın övgüsün ise Alman Die Welt, "Çok garip" ara başlığıyla haberleştirdi.





HANDELSBLATT: GÜLEN'İN İADESİ İSTENDİ

Alman Handelsblatt Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terör elebaşısı Gülen'in iadesini istediğini yazdı. Handelsblatt Gazetesi'nde yer alan haberde, "Erdoğan, Gülen'in Amerika'da yaşıyor olmasının kabul edilir olmadığını ifade ederek, ABD'nin, tıpkı Türkiye'nin de teröristleri başka ülkelere iade ettiği gibi "bu teröristi" Türkiye'ye iade etmesini umduğunu belirtti" ifadelerine yer verdi. Gazete, Trump'ın "Cumhurbaşkanı'nın büyük bir hayranıyım" sözlerine de haberinde yer verdi.





SPIEGEL: TRUMP, ERDOĞAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Alman yayın organı Spiegel, Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye dair yaptığı haberinde, "ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile yaşanan ihtilafın tam ortasında mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisini net bir şekilde övdü. Hatta Beyaz Saray'da yapılan basın toplantısında Trump konuğuna övgüler yağdırdı: "Cumhurbaşkanı'nın büyük bir hayranıyım. Mükemmel ilişkilerimiz var." Trump ayrıca Türkiye'nin ABD'nin çok önemli stratejik bir ortağı olduğunu ve iki ülkenin ticaret ilişkisinin de büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi" ifadelerine yer verdi.

BILD: ORTAK DÜŞMANLARI AB!

Alman Bild Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesini, "Trump Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Trump ve Erdoğan ilk önce eşleriyle ardından da ikili olarak Oval Ofis'te bir araya geldi. Görüşmeler sonrasında ise uzlaşma içerisinde olduklarını sergilediler. Ortak düşmanları ise AB!" şeklinde yorumladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın AB ve NATO hakkındaki açıklamalarına yer veren gazete, görüşmeyi hedef aldı.





DPA: SICAK KARŞILAMA

Alman haber ajansı DPA, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oldukça sıcak karşıladığını, görüşmenin iyi geçtiğini servis etti.



FRANSIZ HABER AJANSI AFP: TRUMP'TAN ERDOĞAN'A DOSTLUK VURGUSU

Fransız haber ajansı AFP son dakika haberinde, "Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı çarşamba günü Beyaz Saray'da kabul eden Amerikan Başkanı Donald Trump, Erdoğan ile "dostluğunun" eskiliğinin altını çizdi. Görüşme, haftalardır devam eden ihtilaflara rağmen gerçekleşti. Oval Ofis'te Erdoğan'ın yanında Trump, "Uzun zamandır dostuz" dedi." İfadelerini kullandı.







İTALYA MEDYASI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ÖNE ÇEKTİ



İtalya'daki özel haber ajansı Adnkronos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısında, "Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle. Kürtlerin içinden çıkan bir kısım teröristler. Kim bunlar? YPG/PYD ki bunlar PKK'nın uzantılarıdır" sözlerine yer verdi. Trump'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överek, "Erdoğan'ın büyük hayranıyım ve Cumhurbaşkanı ile Türk halkına terörle mücadeledeki iş birliği için minnettarım." dediği aktarıldı.



AVUSTURYA MEDYASI: TRUMP, ERDOĞAN'A YAĞ ÇEKTİ

Avusturya yayın organı Kurier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesini, "İnanılmaz" şeklinde servis etti. Haberde Kurier, "ABD Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı'na sırnaşık bir şekilde yağ çekti ancak Erdoğan bundan pek etkilenmedi" ifadelerine yer verildi.







YUNANİSTAN MEDYASI: GÜLEN'İN İADESİ İSTENDİ



Yunan yayın organı Zougla ise haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen'i "baş terörist" olarak nitelendirdi, iadesini istedi" dedi.



SKY NEWS ARABİYA: TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE DESTEĞİ DURDURUN



Birleşik Arap Emirlikleri yayın organı Sky News Arabiya haberinde, "Erdoğan Washington'daki açıklamasında, Amerikan Başkanı Donald Trump'tan terör örgütü YPG'ye desteğini durdurmasını talep ettiğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

İran Fars Haber Ajansı ise görüşmeyi, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek isterim. Ben onun taraftarlarındanım. Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ve güçlü ordusuna sahiptir. DEAŞ'ın eski elebaşı Ebubekir el Bağdadi'yi yok etme konusunda Türkiye'nin verdiği yardım çok yararlıydı" şeklinde haberleştirdi.