14 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin ABD'ye gönderilmesi için işlem başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
TAMPON BÖLGEDE DEAŞ'LIYI ABD ALACAK

İçişleri Bakanlığı "'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı" açıklaması yaptı.

Türkiye'nin Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınırdışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DAEŞ'li terörist Muhammad Darwis Bassam (39) için anlaşma sağlandı.

Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin ABD'ye gönderilmesi için işlem başlatıldı TAMPON BÖLGEDE KALAN DEAŞ'LI TERÖRİSTİN ABD'YE GÖNDERİLMESİ İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

4 GÜNDÜR BEKLİYORDU

İçişleri Bakanlığı "'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı" açıklaması yaptı. Terörist, iki ülke arasındaki tampon bölgede dört gündür bekliyordu.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı tampon bölgede 4 gündür bekliyor! TÜRKİYE'NİN SINIR DIŞI ETTİĞİ DEAŞ'LI TAMPON BÖLGEDE 4 GÜNDÜR BEKLİYOR!

İŞTE O AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Yabancı terörist savaşçı olan ve hakkında sınırdışı kararı alınan, 11 Kasım 2019 tarihinde isteği üzerine 3'üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen; ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu yabancı terörist savaşçı ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa’nın DEAŞ paniği! Geri çevrilmeyecek... AVRUPA’NIN DEAŞ PANİĞİ! GERİ ÇEVRİLMEYECEK...
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 Suriyeli, sınır dışı edildi DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 8 SURİYELİ, SINIR DIŞI EDİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN