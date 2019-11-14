Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristin ABD'ye gönderilmesi için işlem başlatıldı
İçişleri Bakanlığı "ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı" açıklaması yaptı.
Türkiye'nin Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınırdışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DAEŞ'li terörist Muhammad Darwis Bassam (39) için anlaşma sağlandı.
4 GÜNDÜR BEKLİYORDU
İçişleri Bakanlığı "ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı" açıklaması yaptı. Terörist, iki ülke arasındaki tampon bölgede dört gündür bekliyordu.
İŞTE O AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Yabancı terörist savaşçı olan ve hakkında sınırdışı kararı alınan, 11 Kasım 2019 tarihinde isteği üzerine 3'üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen; ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu yabancı terörist savaşçı ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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