Başkan Erdoğan ve Trump'tan heyetler arası görüşmenin ardından açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız

Şu an 2 bin 200 DEAŞ'lı elimizde tutuklu ya da mahkum

Suriye için önemli bir fırsat yakaladık

ABD ile olan mutabakata bağlılığımızı sürdürüyoruz

Temsilciler Meclisi'ndeki karar milletimizi incitti

Türkiye ve ABD DEAŞ'a karşı birlikte çalışabilir

Türkiye ABD'nin en güvenilir müttefikidir

Suriye'de krize çözüm için ABD ile anlaşmamıza bağlıyız.

DEAŞ ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

Suriye'de 3 milyon insana düzenli yardım gönderiyoruz

Suriye'deki bu sorun böyle devam edemez

PKK/YPG kamplarından kaçan 287 kişiyi yakaladık

İlk güvenli bölgeye 1 milyon insan yerleştirilebilir

FETÖ'nün ABD'deki varlığının sona ermesini talep ettik

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Ekonomik ilişkilerimizin büyük bir potansiyeli var.

Suriye'deki durumu gözden geçirdik

İstikrarlı ve barışçıl bir Orta Doğu hedefliyoruz

ABD ve Türkiye güvenlik konularında birlikte çalışıyor

Türkiye NATO'ya karşı yükümlülüklerini yerine getiriyor, çok değerli katkılarda bulundu

Başkan Erdoğan'a hayranlık duyuyorum

Bağdadi konusunda Türkiye çok yardımcı oldu

S-400'leri konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin S-400 alımı bize ciddi zorluklar çıkarıyor. Türkiye F-35 için çok önemli parçalar üretiyor.

Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticareti hedefliyoruz.

Türkiye, ABD'nin çok iyi bir müttefiki. Harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye taahhüt ettiği parayı ödemesi gerekiyor