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Amerikan medyası: Erdoğan, Trump'tan istediğini alan tek lider

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
ABD BUNU KONUŞUYOR: TRUMP'TAN İSTEDİĞİNİ ALAN TEK LİDER

’nin en çok okunan gazetelerinden olan , Başkan ve 'ın yaptığı görüşmelerden sonra ’nin hedeflediği amaçlara ulaştığını belirten bir yazı kaleme alındı.

Başkan 'ın Başkanı 'la 'da ortak basın toplantısı düzenlemesinin ardından görüşmeden çıkan olumlu sonuçlar, ABD medyasını büyük yankı uyandırdı. 'da yayınlanan analiz, Erdoğan-Trump görüşmesini ele alarak ikilinin samimi görüşmesini değerlendirdi.

Başkan Erdoğan ve Trump'tan heyetler arası görüşmenin ardından açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP'TAN HEYETLER ARASI GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMALAR

"ERDOĞAN, TRUMP'TAN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ ALIYOR"

Beyaz Saray muhabiri Michael Crowley tarafından kaleme alınan "Erdoğan'ın büyük bir hayranıyım" isimli makalede, Barış Pınarı Harekatı süresince 'nin bölgede hedeflediği amaçlara ulaştığı belirtiliyor.

TEHDİTLER İŞE YARAMADI

Trump'ın birçok kez Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmesine rağmen günün sonunda iki liderin samimi ilişkisinin etkisiyle bu hamleleri yapmadığını anlatan Crowley, Erdoğan-Trump görüşmesinin de sayesinde Türkiye'nin bölgedeki üstünlüğünü gözler önüne serdiğini ifade etti.

"Trump yönetimi tarafından ima edilen tüm tehditvari ifadelere rağmen Türkiye günün sonunda istediğini alıyor" ifadeleri de yer akıyor çarpıcı yazıda...

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"HİÇBİR LİDER ERDOĞAN KADAR İSTEDİĞİNİ ELDE EDEMEDİ"

Televizyonundaki haberde ise Trump'ın Erdoğan için kullandığı "Onun büyük bir hayranıyım" ifadesine atıf yapılarak "Bazı Amerikalı parlamenterlerin bu görüşmeden beklediği karşılama bu değildi" denildi. CNN'in Beyaz Saray muhabiri olan Kevin Liptak, imzalı yazıda, "hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump'tan istediğini elde edemedi" sözleri yer buldu.

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