"Turuncu" kategoride yer alan El Kaide üyesi terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
İçişleri Bakanlığı’nın Terör Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride bulunan ve El Kaide terör örgütü üyesi olan M.C., Suriye‘den yasa dışı yollarla geldiği İstanbul’da yakalandı.
İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan El Kaide terör örgütü üyesi M.C. İstanbul'da yakalandı.
"TURUNCU" KATEGORİDE BULUNAN TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANDI
Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide üyesi Mevlüt Cüskün'ün İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri dün 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerden birinde bulunan Cüskün gözaltına alındı. Cüskün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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