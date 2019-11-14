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"Turuncu" kategoride yer alan El Kaide üyesi terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
EL KAİDE ÜYESİ TERÖRİST YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı’nın Terör Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride bulunan ve terör örgütü üyesi olan M.C., Suriye‘den yasa dışı yollarla geldiği ’da yakalandı.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan terör örgütü üyesi M.C. 'da yakalandı.

"TURUNCU" KATEGORİDE BULUNAN TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANDI

Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide üyesi Mevlüt Cüskün'ün İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri dün 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerden birinde bulunan Cüskün gözaltına alındı. Cüskün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika: Turuncu kategoride aranan El Kaide üyesi terörist İstanbul'da yakalandı SON DAKİKA: TURUNCU KATEGORİDE ARANAN EL KAİDE ÜYESİ TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANDI

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