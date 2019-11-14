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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'den ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN ABD'DEN AYRILDI

Başkan , ABD'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TRK" ile TSİ 05.15'te 'ye hareket ederken, Erdoğan, 'nden , Türkiye'nin ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan, 'nden , 'nin , Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'dan ayrıldı.

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