Başkan Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Senatör Lindsey Graham, Ermeni tasarısını bloke etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sonrası ABD geri adım attı. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören karar tasarısının oylanmasını engelledi.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.
ABD Senatosu'nda Demokrat Senatör Bob Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören bir karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti.
Söz konusu talep karşısında Cumhuriyetçi Senatör Graham, tasarının oylanmasına karşı görüş bildirdi ve oylamayı bloke etti.
"SENATÖRLER TARİHİ YENİDEN YAZMAMALI"
Graham, burada yaptığı açıklamada, "Kısa süre önce Türkiye'nin askeri operasyonundan dolayı Suriye'de karşılaştığımız sorunlar hakkında Başkan Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelebilir ve bu sorunu (1915 olaylarını) ele alır. Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli." değerlendirmesinde bulundu.
Graham ayrıca, kararını geçmişe bakarak değil, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine bakarak aldığını belirtti.
Graham'in söz konusu kararının, Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan ile bazı Cumhuriyetçi senatörlerin katıldığı toplantıdan birkaç saat sonra gündeme gelmesi dikkati çekti.
ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamanın yapılmasını bloke edebiliyor.
ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.
Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla meclisten geçmişti.
Türkiye ise söz konusu kararın "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve söz konusu adımın kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Trump'tan provokasyon önlemi!
- Başkan Erdoğan'dan mektup açıklaması
- Şanlıurfa'da patlama!
- Başkan Erdoğan: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz
- ABD Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandı! İşte 'Halkbank' kumpası...
- Emine Erdoğan'dan Beyaz Saray paylaşımı
- Kamışlı'da kirli tezgah!
- ABD Başkanı Trump'tan kritik zirve sonrası flaş açıklamalar
- YPG/PKK’lı terör elebaşı 'Mazlum Kobani' kanlı geçmişi...
- Trump Instagram'dan paylaştı!
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail'e sert tepki: Gazze'deki saldırıları şiddetle kınıyoruz!
- Eski İngiliz ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı!
- Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefetin "Sakarya'daki tank-palet fabrikası satıldı" yalanı ve gerçekler
- Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Adli Tıp eski İngiliz ajanı Mesurier'in ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı!
- Akıllı saatlerdeki gizli tehlike! Kullananlar dikkat…
- Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma
- AK Parti'den Bakan Berat Albayrak'ın sözlerini çarpıtan Meral Akşener'e tepki
- İran'dan İsrail'e kınama
- Son dakika: İstanbul merkezli nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde dev operasyon!
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Proje ile okullarımız...
- Denizli'de kadının ciğerinden çıkan şoke etti! Ölümden döndü