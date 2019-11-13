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Başkan Erdoğan - Trump görüşmesinden dikkat çeken kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'a geldi. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump ve eşi karşıladı. Ve artık gözler Beyaz Saray'daki Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine çevrildi. Beyaz Saray'da önce baş başa, sonra da heyetler arası görüşmede bir araya gelecek iki liderin ajandasında birçok önemli dosya bulunuyor. Suriye'nin kuzeyinde varılan mutabakat ve ABD'nin terör örgütü YPG ile olan kirli ilişkisi ele alınacak. Öte yandan Suriye konusundaki krizin çözülememesinin bir diğer nedeni olan YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in Washington'a davet edilmesi konusu da Erdoğan'ın çantasındaki önemli dosyalardan biri.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 22:04 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 22:05
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Başkan Erdoğan - Trump görüşmesinden dikkat çeken kareler

"BASIN TOPLANTISINDA KONUŞACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın başkan ile birlikte birazdan basın toplantısı yapacağız. Basın toplantısında etraflıca anlatacağız" dedi

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Başkan Erdoğan - Trump görüşmesinden dikkat çeken kareler

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

ABD Başkanı Trump, "Buradaki ticaret sözleşmeleri hakkında da konuşacağız. Türkiye ile olan ticaret ilişkilerimizi belirgin bir şekilde geliştirmek istiyoruz. Türkiye ile birlikte bunu 100 milyar dolara kadar çıkartabiliriz. İlişkilerimizi düzenleyeceğiz ve ülkelerimiz açısından ticaret ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi

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Başkan Erdoğan - Trump görüşmesinden dikkat çeken kareler

"S-400 VE F-35 KONULARINI KONUŞACAĞIZ"

Trump sözlerine şöyle devam etti;

"F-35 jetleriyle ilgili de görüşeceğiz. DEAŞ konusunda çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. DEAŞ bölgede çok etkiliydi ama şimdi bunlar hapiste. Türkiye yüzlerce DEAŞ teröristini yakaladı. F-35 ile birlikte S-400'lerden de bahsedeceğiz.

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Başkan Erdoğan - Trump görüşmesinden dikkat çeken kareler

"ERDOĞAN'I AĞIRLAMAK BİR ONUR"

ABD Başkanı Trump, "Başkan Erdoğan'ı burada ağırlamak bir onur. Bölgeye ve ülkeye saygımız sonsuz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan - Trump görüşmesinden dikkat çeken kareler

İKİ LİDER ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmenin 1,5 saat sürmesi planlanıyor. Kritik görüşmede, her iki ülke adına önemli konuların ele alınması bekleniyor