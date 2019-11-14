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14.11.2019

Başkan Erdoğan ve Trump'tan heyetler arası görüşmenin ardından açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, Başkan Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi veTürk ve Amerikalı yetkililerin F-35 meselesinin çözümü konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını açıkladı. Başkan Erdoğan da "Mektupları Trump'a tekrar takdim ettim. ABD'nin bir teröristi muhatap alması beni üzdü." ifadelerini kullandı.

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