SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Gerekli cevabı verdik!

Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "(PKK) Sokakları Vandallara bırakmadık temizledik. Teröristleri açtıkları çukura gömdük. Türkiye'yi terör çemberine almak isteyenlere gerekli cevabı verdik." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"TÜRKİYE'Yİ TERÖR ÇEMBERİNE ALMAK İSTEYENLERE GEREKLİ CEVABI VERDİK"



(PKK) Sokakları vandallara bırakmadık temizledik. Teröristleri açtıkları çukura gömdük. Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik.



BUNU MİLLETİMİZİ HAKEM TUTARAK SEÇTİK

17 yıllık döneme baktığımızda gerçekten göz kamaştırıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Vesayet odakları Ak Parti'nin varlığını ve iktidarını uzun süre kabullenemediler. Bugün bile ellerine imkan geçse AK Parti'yi yerle yeksan etmek isteyeceklerinden hiç şüpheniz olmasın. Vesayet güçleri ülkeyi yönetmemizi engellemeye çalışmasının yanında bir sembol olarak gördükleri cumhurbaşkanlığını da bize seçtirmek istemediler. Bunu milletimizi hakem tutarak seçtik.

2013'ten bu yana giderek artan saldırganlık sürecini yaşadık. Gezi olaylarında sokaklarda terör estirildi.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE



2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor.



Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

SAVUNMADAKİ BÜYÜK ADIMLAR



Savunma sanayinde geldiğimizde yüzde 20 şimdi yüzde 70'e varan bir rakamı yakaladık. Türkiye milli güvenliği için istediği gibi operasyon yapabiliyorsa savunma sanayiinde geldiğimiz noktaya borçluyuz.

Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda refah seviyesini fiilen yukarı çıkardık. Türkiye düşük gelir grubundan orta-üst düzey gelir grubuna yükselmiştir.



"BUNDAN SONRA SİZİN KONUŞMANIZ LAFI GÜZAFTIR"



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız olanlar var, biliyorum. Geleneklerimize aykırı diyorlar. Gazi, parlamenter sistemle mi yönetmişti ülkeyi? Dert başka... Kiminle geldi, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile. Bu rahatsız ediyor. Sonunda millete gidildi, millet cumhurbaşkanlığı sistemine evet dedi. Hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindi? Milletimiz buna yüzde 52 ile evet dedi mi? Bundan sonra sizin konuşmanız lafı güzaftır.

"FETÖ'CÜLERİ KUYUMCU TİTİZLİĞİYLE TEMİZLEDİK"



Adalette, hakim-savcı sayımızı 9 bin 349'dan 20 bin 742'ye, yardımcı personel sayısını 26 binden 70 bin 800'e çıkardık. Yargı sistemine sızan FETÖ'cüleri kuyumcu titizliğiyle tespit edip temizledik.

Mahkeme sayılarını iki kat artırarak, 256 yeni adalet sarayı inşa ederek, yargının işleyişini kolaylaştırdık. İstinaftan ihtisaslaşmaya, ombudsmanlıktan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkına, HSK'nın yeniden yapılandırılmasından askeri mahkemelerin kaldırılışına, temel kanunların yenilenmesinden infaz sistemine kadar pek çok alanda reformlar yaptık. Bugün de, milletimize ilan ettiğimiz Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan düzenlemeleri paket paket Meclis'e getiriyoruz.

Emniyet hizmetlerini 306 bini bulan polis ve bekçi, 177 bini bulan jandarma ve 6 bin 500'e yakın sahil güvenlik personeli ile yürütüyoruz. Amacımız, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her karışında insanlarımızın güvenli, huzurlu, geleceğinden emin bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. Kademeli olarak hayata geçirdiğimiz reformlarla tüm belediyeleri, kaynak ve yetki bakımından, sorumluluk alanlarında en güzel hizmetleri verebilecekleri bir seviyeye çıkardık.



FLAŞ EKONOMİ MESAJI



Ekonomimizi de fevkalade ileri taşıdık. Ekonomimizi 2013-2018 yılları arasında ortalama yüzde 5,8 büyüttük. Milli gelirimizi ağır saldırıya rağmen 790 dolar seviyesinde tuttuk. Dünyanın 13. büyük ekonomisi durumdayız. İhracatımızı 36 milyar dolardan 171 milyar dolara yükselttik. Cari dengemiz tarihimizde ilk defa 5 milyar dolar fazla verir hale geldi. Biz cari denge meselesini terörle mücadele gibi beka meselesi olarak görüyoruz. Döviz rezervlerimiz bir araya iyice azalmıştı. Şimdi toparlandı, 105 milyar dolar seviyesine yükseldi.



"IMF'DEN ÜLKEYİ BİZ KURTARDIK"



Geçenlerde ana muhalefet sözcüsü çıkmış, güya ekonomiden de anlıyormuş. IMF'den ülkeyi biz kurtardık. İktidara nasıl çamur atarız peşindeler. Her şeyden önce haddinizi bileceksiniz. Bunları sizin yapacak gücünüz yok. IMF olayını başlatan sizsiniz. Başbakanlığım döneminde IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, arkadaşlara verin dedim. Sonra baktılar Türkiye veriyor, almaktan vazgeçtiler.



Türkiye'nin kumpaslarla yıkılamayacak kadar büyük bir ülke olduğunu herkes gördü.