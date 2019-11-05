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05.11.2019
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. "Teröristleri çıkarttık" laflarıyla bizi aldatamazlar." dedi. Başkan Erdoğan, FETÖ konusundan terör çemberine, burs müjdesinden yapılan yatırımlara kadar çok önemli konularda açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...
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