Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'un balık-ekmek kültürüne darbe
İstanbul'un gözbebeği balık-ekmek kültürüne Ekrem İmamoğlu tarafından darbe vuruldu. İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede 3 teknede faaliyet gösteren kiracılara ihtarname gönderdi.
Eminönü'nde balık-ekmek satışı yapılan tekneler ile ilgili önemli bir karar alındığı ortaya çıktı. İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 18 Ekim'de Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede 3 teknede faaliyet gösteren kiracılara ihtarname gönderdi.
Yazıda, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibarıyla dolduğu kaydedildi. İBB yazısında, anılan yerlerin boş ve işgalsiz olarak belediyeye teslimi istendi. Yazıda, aksi bir durumda söz konusu yerlerin polis zoru ile boşaltılacağı bildirildi.
KÜLTÜRÜN PARÇASI
Hürriyet'in haberine göre, ihtarname gönderilen kiracılardan Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi Başkanı Arif Hikmet İlke, alınan karara ilişkin "Balık-ekmek, bu bölgedeki kültürün bir parçası… Alınacak kararlarda bunun göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Evet zaman zaman bazı tatsız olaylar da oldu. Ancak, biz tekne sahipleri olarak buraya gelen insanlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. İBB'nin, bundan sonra burası ile ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacağını bilmiyoruz" dedi.
İBB: O BÖLGE BOŞALTILACAK
Konu ile ilgili İBB kaynakları ise, şu açıklamayı yaptı:
Tarihi yarımada ile ilgili bütüncül bir proje geliştiriliyor. Eminönü de bu projenin bir parçası. Orada, tarihi yarımadaya çok da yakışmayan görüntüler söz konusu. Şunun bilinmesi gerekir ki, o bölgede mevcut kiracılar gidecek yerine başka kiracılar gelecek şeklinde bir durum söz konusu değil.
YILLIK 900 BİN TL KİRA ÖDÜYOR
İhtarnameye konu bölgede 100 yıla yakın bir süredir balık-ekmek satışı yapılıyor. Üç teknenin sahibi aileler 2007'den beri İBB ile muhataptı. Üç tekne için İBB'ye her yıl kasım ayında 900 bin TL'lik kira ödemesi yapılıyor. Bu teknelerde 150 kişi çalışıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir'e ziyaret
- Bursa'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
- Pakistan'dan 29 Ekim kutlaması
- Bakan Albayrak'tan '29 Ekim' mesajı
- HDP'li başkan görevden alındı
- A Haber "29 Ekim Özel Yayını"
- "DEAŞ'ın sonu!"
- Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli
- AK Parti ve MHP'den açıklamalar geldi! İşte af yasasında son durum...
- Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni
- ABD Bağdadi'nin cesedini ne yaptı? Bağdadi'nin cesedi nerede?
- Rusya'dan terör örgütü YPG'ye kritik uyarı
- Son dakika: Çankırı'da korkutan deprem
- Hasan Basri Yalçın'dan dikkat çeken yazı: DEAŞ'ın sonu!
- AK Parti'den son dakika af açıklaması! Ömer Çelik canlı yayında açıkladı |Video
- Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay Uğur Karaca vermiş
- Son dakika: Kickboks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti
- PKK'ya operasyon! Evde yapılan aramada...
- HDP'li Saliha Aydeniz ile Remzi Tosun hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma
- Bağdadi nasıl öldürüldü? İdlib'de operasyonun görgü tanıklarına ulaştı
- Yerli otomobil için geri sayım! İşte tanıtılacağı tarih...
- İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu