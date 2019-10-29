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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'un balık-ekmek kültürüne darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2019
EKREM İMAMOĞLU BALIK-EKMEK TEKNELERİNE GÖZ DİKTİ!

İstanbul'un gözbebeği balık-ekmek kültürüne tarafından darbe vuruldu. İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede 3 teknede faaliyet gösteren kiracılara ihtarname gönderdi.

Eminönü'nde balık-ekmek satışı yapılan tekneler ile ilgili önemli bir karar alındığı ortaya çıktı. İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 18 Ekim'de Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede 3 teknede faaliyet gösteren kiracılara ihtarname gönderdi.

Yazıda, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibarıyla dolduğu kaydedildi. İBB yazısında, anılan yerlerin boş ve işgalsiz olarak belediyeye teslimi istendi. Yazıda, aksi bir durumda söz konusu yerlerin polis zoru ile boşaltılacağı bildirildi.

KÜLTÜRÜN PARÇASI

Hürriyet'in haberine göre, ihtarname gönderilen kiracılardan Tarihi Eminönü Turizm Kooperatifi Başkanı Arif Hikmet İlke, alınan karara ilişkin "Balık-ekmek, bu bölgedeki kültürün bir parçası… Alınacak kararlarda bunun göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Evet zaman zaman bazı tatsız olaylar da oldu. Ancak, biz tekne sahipleri olarak buraya gelen insanlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. İBB'nin, bundan sonra burası ile ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacağını bilmiyoruz" dedi.

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İBB: O BÖLGE BOŞALTILACAK

Konu ile ilgili İBB kaynakları ise, şu açıklamayı yaptı:
Tarihi yarımada ile ilgili bütüncül bir proje geliştiriliyor. Eminönü de bu projenin bir parçası. Orada, tarihi yarımadaya çok da yakışmayan görüntüler söz konusu. Şunun bilinmesi gerekir ki, o bölgede mevcut kiracılar gidecek yerine başka kiracılar gelecek şeklinde bir durum söz konusu değil.

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YILLIK 900 BİN TL KİRA ÖDÜYOR

İhtarnameye konu bölgede 100 yıla yakın bir süredir balık-ekmek satışı yapılıyor. Üç teknenin sahibi aileler 2007'den beri İBB ile muhataptı. Üç tekne için İBB'ye her yıl kasım ayında 900 bin TL'lik kira ödemesi yapılıyor. Bu teknelerde 150 kişi çalışıyor.

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