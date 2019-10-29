SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir'e ziyaret

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yolun ardından Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı. Daha sonra Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Erdoğan buradaki '29 Ekim' mesajında, "Terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı gösterdik." ifadelerine yer verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 96. yılında tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Başkan Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.







ERDOĞAN'DAN ANITKABİR'DE 29 EKİM MESAJI: TERÖR KORİDORUNU DAĞITARAK KARARLILIĞIMIZI GÖSTERDİK



Daha sonra Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



Başkan Erdoğan buradaki '29 Ekim' mesajında, "Terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı gösterdik." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak şu mesajları paylaştı:

"Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96'ıncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıaliniz ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, kurtuluş savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

9 Ekim'de başlattığımız ve başarılara imza attığımız Barış Pınarı harekatıyla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik.

Ruhun şad olsun."







BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TWITTER MASAJI



Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter paylaşımında "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kahramanlarını saygıyla yâd ediyor, bin yıldır bu topraklar üzerinde yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.







BAŞKAN ERDOĞAN'IN 29 EKİM PROGRAMI



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikatı kabul edecek Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yapacak. Programlara TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.







Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki bando konserinin ardından TBMM'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlenecek.









