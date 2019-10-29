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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir'e ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN VE DEVLET ERKANINDAN ANITKABİR'E ZİYARET

Son dakika haberi... Başkan başkanlığındaki devlet erkânı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'i ziyaret etti. Aslanlı Yolun ardından Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı. Daha sonra Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Erdoğan buradaki '29 Ekim' mesajında, "Terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı gösterdik." ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Bayramı, 96. yılında tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Başkan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'i ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir’de... |Video CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİ DEVLET ERKANI ANITKABİR’DE... |VİDEO

Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



ERDOĞAN'DAN ANITKABİR'DE 29 EKİM MESAJI: TERÖR KORİDORUNU DAĞITARAK KARARLILIĞIMIZI GÖSTERDİK

Daha sonra Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Başkan Erdoğan buradaki '29 Ekim' mesajında, "Terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı gösterdik." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak şu mesajları paylaştı:

"Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96'ıncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıaliniz ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de 'Barış Pınarı' vurgusu BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANITKABİR'DE 'BARIŞ PINARI' VURGUSU

Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, kurtuluş savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

9 Ekim'de başlattığımız ve başarılara imza attığımız Barış Pınarı harekatıyla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik.

Ruhun şad olsun."



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TWITTER MASAJI

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter paylaşımında "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kahramanlarını saygıyla yâd ediyor, bin yıldır bu topraklar üzerinde yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN 29 EKİM PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikatı kabul edecek Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yapacak. Programlara TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.



Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki bando konserinin ardından TBMM'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlenecek.





Atatürk'ün mozolesine bırakılan çelenkte dikkat çeken detay |Video ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE BIRAKILAN ÇELENKTE DİKKAT ÇEKEN DETAY |VİDEO

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