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‘Tasarruf’ diyen Ekrem İmamoğlu satışa başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
‘TASARRUF’ DİYEN EKREM İMAMOĞLU SATIŞA BAŞLADI

"'un kaybedecek zamanı yok" sloganıyla yola çıkan ve 23 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Başkanı olan 'li , sözde tasarruf diye sağlık araçlarını dahi Yenikapı’ya dizerken, İBB’nin en değerli arazisini yarın 144 milyon liraya ihaleye çıkartıyor.

'li Büyükşehir Belediye Başkanı , İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki en değerli arazilerden Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metre araziyi satışa çıkardı.

Encümen Müdürlüğü tarafından satılması kararlaştırılan ve İstanbul'un en değerli yerlerinden biri olan arazi, yarın Saraçhane'deki belediye binasında ihaleye çıkarılacak. Dikilitaş'ta 25 ada, 77 parseldeki arazi, 144 milyon 205 bin muhammen bedelle ihale edilecek. Geçici teminat olarak 4 milyon 326 istenen arazi, ticaret ve konut alanı imarlı. Halen boş ve ağaçlık olan arazi, Yeşilçimen Caddesi üzerinde yer alıyor ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nin hemen yan tarafında bulunuyor.

Sabah

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