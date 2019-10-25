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CHP'li Ekrem İmamoğlu ve bürokratları, kendi partisini bile isyan ettirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
İMAMOĞLU'NA KENDİ PARTİSİ BİLE İSYAN ETTİ

Yerel seçimlerde göreve gelen ancak işçi kıyımı, zamlar ve tatilleri ile gündemden düşmeyen ’li , partisinin diğer belediye başkanlarını da rahatsız etti. Ekrem İmamoğlu’na ulaşamadıklarını söyleyen Meclis üyeleri, "’deki bürokratların hepsi başkanla. Muhatap yok, sorunlar çözülemiyor" ifadelerini kullandı.

Danışma Kurulu toplantısı, il yönetimi ile Genel Merkez ve Büyükşehir Belediye Başkanı arasındaki gerilimi gün yüzüne çıkardı. Pazar günü yapılan ve CHP'nin 39 ilçe başkanı, kurultay delegeleri, belediye başkanları ile meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, partililer Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaptığı atamalara tepki gösterdi.

HEPSİ YANINDA GEZİYOR

Akşam'da yer alan habere göre, 'nin CHP'li meclis üyesi Doğan Tekel, "İBB'nin bürokratlarının çoğu CEO'luktan geliyor. Hepsi de İmamoğlu'nun yanında geziyor. Bu arkadaşların başka işleri yok mu? İstanbul'un sorunlarıyla uğraşsınlar" dedi.

Söz alan bir İBB meclis üyesi de, "İlçedeki sorunları İmamoğlu'na aktarmak için randevu istedik. Bize dönüş olmadı. Kendisine ulaşmak mümkün değil" dedi.

"KADIN ADAYLAR GÖSTERİLMEDİ"

Bakırköy Belediye Başkanı ise Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Kerimoğlu, ", ve Kartal'ın peşine düşmeyip iyi çalışsaydınız bir iki ilçeyi daha kazanırdık. ' gösterilecek' denildi, gösterilmedi" dedi.

Bunun üzerine Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün "Sizin gibi başkanlar koltuğu bırakmadığı için kadın adaylar gösterilmedi" demesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

TEK ADAYLA GİTMEK DOĞRU DEĞİL

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel Başkan 'nun "Uzlaşmayı sağlamak için kongrelere tek adayla gidelim" çağrısına cevap verdi:

"Ne ilçelerde ne de ilde tek adayla kongrelere gitmek doğru. Uzlaşılır, ayrı. Ama farklı yerlerden iradelerle yeni bir aday çıkmasının önüne geçmeyi doğru bulmuyorum."

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