CHP'li Ekrem İmamoğlu ve bürokratları, kendi partisini bile isyan ettirdi
Yerel seçimlerde göreve gelen ancak işçi kıyımı, zamlar ve tatilleri ile gündemden düşmeyen CHP’li Ekrem İmamoğlu, partisinin diğer belediye başkanlarını da rahatsız etti. Ekrem İmamoğlu’na ulaşamadıklarını söyleyen Meclis üyeleri, "İBB’deki bürokratların hepsi başkanla. Muhatap yok, sorunlar çözülemiyor" ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısı, il yönetimi ile Genel Merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilimi gün yüzüne çıkardı. Pazar günü yapılan ve CHP'nin 39 ilçe başkanı, kurultay delegeleri, belediye başkanları ile meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, partililer İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaptığı atamalara tepki gösterdi.
HEPSİ YANINDA GEZİYOR
Akşam'da yer alan habere göre, Üsküdar Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Doğan Tekel, "İBB'nin bürokratlarının çoğu CEO'luktan geliyor. Hepsi de İmamoğlu'nun yanında geziyor. Bu arkadaşların başka işleri yok mu? İstanbul'un sorunlarıyla uğraşsınlar" dedi.
Söz alan bir İBB meclis üyesi de, "İlçedeki sorunları İmamoğlu'na aktarmak için randevu istedik. Bize dönüş olmadı. Kendisine ulaşmak mümkün değil" dedi.
"KADIN ADAYLAR GÖSTERİLMEDİ"
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Kerimoğlu, "Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'ın peşine düşmeyip iyi çalışsaydınız bir iki ilçeyi daha kazanırdık. 'Kadın aday gösterilecek' denildi, gösterilmedi" dedi.
Bunun üzerine Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün "Sizin gibi başkanlar koltuğu bırakmadığı için kadın adaylar gösterilmedi" demesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.
TEK ADAYLA GİTMEK DOĞRU DEĞİL
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "Uzlaşmayı sağlamak için kongrelere tek adayla gidelim" çağrısına cevap verdi:
"Ne ilçelerde ne de ilde tek adayla kongrelere gitmek doğru. Uzlaşılır, ayrı. Ama farklı yerlerden iradelerle yeni bir aday çıkmasının önüne geçmeyi doğru bulmuyorum."
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