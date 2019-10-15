Yenikapı'da şov yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan yeni araç alımı

Yenikapı’da hizmet araçlarını sergileyerek şov yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun israf şovu elinde patladı. İSKİ’ye 997 yeni araç kiralayan İmamoğlu şimdi de İETT için 140 araç kiralamak için ihaleye çıktı.

Göreve gelir gelmez işçi kıyımlarıyla gündeme gelen ve uzun tatilleriyle vatandaşın tepkisini çeken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı şovuyla da istediği algıyı yaratamamıştı. İmamoğlu'nun son hamlesi ise pes artık dedirtti. İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan deprem ve sel baskınlarını bahane edip, 'acil ihtiyaç' kapsamında adrese teslim 1 milyon 152 bin liralık araç alımı yaptı. Ardından da 140 adet araç için yeni bir ihale yayımladı.





1 MİLYON 152 BİN TL KARŞILIĞINDA ARAÇ KİRALADI

Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken İBB, aynı gün apar topar araç kiralama yoluna gitti. "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" maddesinden yararlanarak gerçekleştirilen ihalede, 1.152.810 TL karşılığında 3 aylığına araç kiralandı.

140 ADET YENİ ARAÇ İÇİN İHALEYE ÇIKTI

8 Ekim 2019 tarihinde duyurusu yapılan araç kiralama ihalesi, 13 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale kapsamında, farklı tip ve modellerde tam 140 araç kiralanacak. Kiralanması planlanan araç tiplerinden 1. kategoride yer alan 18 adet için talep edilen özellikler dikkat çekiyor.

ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN YER ALDIĞI BELGELER

