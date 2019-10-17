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17.10.2019
İBB’de Ekrem İmamoğlu’nun işten çıkardığı mağdur işçilerden Mehmetçik’e destek mesajı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekmeğiyle oynadığı işçiler Mehmetçik’e destek açıklamasında bulundu. İBB önünde hak arayışlarına devam eden mağdur işçiler Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek ‘İşçi Mehmetçik’in yanında, Her Türk asker doğar’ sloganları attı.
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