FETO firarisi Ekrem Dumanlı teröristleri savundu
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı dünyadaki tüm terör destekçilerini bir bir açığa çıkardı.
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere kağıt üzerinde PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan bir çok ülke PKK/YPG için endişelerini dile getirip teröre destek verirken; bir başka terör örgütünün üyeleri de PKK'ya sahip çıktı. ABD'de yaşayan FETÖ'nün önemli isimlerinden Ekrem Dumanlı sosyal medya üzerinden bazı açıklamalarda bulundu.
"KÜRTLERE KARŞI YAPILIYOR" YALANI
Dumanlı "operasyona karşı çıkanlar bozgunculuk yapar" fikrinin esas bozgunculuk olduğunu söylerken Barış Pınarı Harekatı ile yeni bir çatlağa gidildiğini iddia etti. Terör örgütü üyesi Dumanlı ayrıca YPG'nin terör örgütü olup olmadığını sorgularken operasyonun teröristlere karşı değil Kürtlere karşı yapıldığını savundu.
FETÖ'CÜLER ÇILDIRDI
Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile PKK ve DEAŞ'ın yuvalandığı terör koridorunu paramparça etmek için attığı adım FETÖ'cüleri çıldırttı. Firari FETÖ'cü Tarık Toros'un sosyal medyadan başlattığı algı operasyonuna PKK'nın sözcülüğüne soyunan bir diğer firari militan Emre Uslu da ortak oldu.
RAHATSIZLAR ETTİLER
Türkiye, Başkan Erdoğan'ın emri ile Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile PKK ve DEAŞ'ın yuvalandığı terör koridorunu paramparça etmek için büyük bir adım attı. Türkiye'nin PKK ve DEAŞ'lı teröristleri yağdırdığı bombalar FETÖ'cüleri rahatsız etti.
Firari FETÖ'cü Tarık Toros'un başlattığı algı oyunlarına bir diğer FETÖ militanı Emre Uslu'da yayınladığı video ile ortak oldu. FETÖ firarisi Tarık Toros, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuş. Terör örgütü YPG'ye destek veren ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili algı operasyonu yapan FETÖ'cü Toros, "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz." Sözleriyle Türkiye'nin gücünü küçümsemeye kalkmıştı.
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