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FETO firarisi Ekrem Dumanlı teröristleri savundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
FETO FİRARİSİ EKREM DUMANLI TERÖRİSTLERİ SAVUNDU

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan dünyadaki tüm terör destekçilerini bir bir açığa çıkardı.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere kağıt üzerinde 'yı terör örgütü olarak tanıyan bir çok ülke PKK/ için endişelerini dile getirip teröre destek verirken; bir başka terör örgütünün üyeleri de PKK'ya sahip çıktı. ABD'de yaşayan 'nün önemli isimlerinden üzerinden bazı açıklamalarda bulundu.

FETO firarisi Ekrem Dumanlı teröristleri savundu FETO FİRARİSİ EKREM DUMANLI TERÖRİSTLERİ SAVUNDU

"KÜRTLERE KARŞI YAPILIYOR" YALANI

Dumanlı "operasyona karşı çıkanlar bozgunculuk yapar" fikrinin esas bozgunculuk olduğunu söylerken ile yeni bir çatlağa gidildiğini iddia etti. Terör örgütü üyesi Dumanlı ayrıca YPG'nin terör örgütü olup olmadığını sorgularken operasyonun teröristlere karşı değil Kürtlere karşı yapıldığını savundu.

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FETÖ'CÜLER ÇILDIRDI

'nin, Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile PKK ve 'ın yuvalandığı terör koridorunu paramparça etmek için attığı adım FETÖ'cüleri çıldırttı. Firari FETÖ'cü 'un sosyal medyadan başlattığı algı operasyonuna PKK'nın sözcülüğüne soyunan bir diğer firari militan da ortak oldu.

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RAHATSIZLAR ETTİLER

Türkiye, Başkan Erdoğan'ın emri ile Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile PKK ve DEAŞ'ın yuvalandığı terör koridorunu paramparça etmek için büyük bir adım attı. Türkiye'nin PKK ve DEAŞ'lı teröristleri yağdırdığı bombalar FETÖ'cüleri rahatsız etti.

Firari FETÖ'cü Tarık Toros'un başlattığı algı oyunlarına bir diğer FETÖ militanı Emre Uslu'da yayınladığı video ile ortak oldu. FETÖ firarisi Tarık Toros, Türkiye'nin 'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuş. Terör örgütü YPG'ye destek veren ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili algı operasyonu yapan FETÖ'cü Toros, "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz." Sözleriyle Türkiye'nin gücünü küçümsemeye kalkmıştı.

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