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29 Ekim kutlamaları: Cumhurbaşkanlığı kabul töreninde 5 bin kişi ağırlanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
CUMHURBAŞKANLIĞI KABUL TÖRENİNDE 5 BİN KİŞİ AĞIRLANACAK

dolayısıyla Başkan 'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda kabul töreni gerçekleştirilecek. Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen törende 'nda görev alan subay, astsubay, er, sağlık görevlileri de ağırlanacak.

dolayısıyla bu akşam 'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda kabul töreni gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul töreni bu yıl ilk defa Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Sergi Salonu'nda yapılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kabul törenine çeşitli meslek gruplarından çok sayıda vatandaş davet edildi.

BARIŞ PINARI HAREKATI KAHRAMANLARI DA YER ALACAK

Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen törende devam eden 'nda görev alan subay, astsubay, er ve sağlık görevlileri de ağırlanacak.

Kur'an tilavetinin de yapılacağı kabul törenine ülke çapında sosyal sorumluluk projelerinde görev almış farklı isimler de iştirak edecek.

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