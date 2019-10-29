29 Ekim kutlamaları: Cumhurbaşkanlığı kabul töreninde 5 bin kişi ağırlanacak
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda kabul töreni gerçekleştirilecek. Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen törende Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan subay, astsubay, er, sağlık görevlileri de ağırlanacak.Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda kabul töreni gerçekleştirilecek.
Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul töreni bu yıl ilk defa Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Sergi Salonu'nda yapılacak.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kabul törenine çeşitli meslek gruplarından çok sayıda vatandaş davet edildi.
BARIŞ PINARI HAREKATI KAHRAMANLARI DA YER ALACAK
Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen törende devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan subay, astsubay, er ve sağlık görevlileri de ağırlanacak.
Kur'an tilavetinin de yapılacağı kabul törenine ülke çapında sosyal sorumluluk projelerinde görev almış farklı isimler de iştirak edecek.
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