İngiliz ve İsviçre basını Türkiye'nin zaferini gördü

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı doğrultusunda ABD ve Rusya ile yaptığı anlaşmalar dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Son olarak İngiliz ve İsviçre basını Türkiye'nin istediğini aldığını yazdı.

DÜNYA ERDOĞAN'IN ZAFERİNİ KONUŞTU

İsviçre'nin önemli gazetelerinden Neue Zürcher Zeitung ve İngiliz Financial Times ABD'den sonra Türkiye'nin Rusya ile yaptığı protokolü, "Türkiye hedefine ulaştı" şeklinde haberleştirdi.Neue Zürcher Zeitung, süreci "Erdoğan Suriye'de en önemli hedefine ulaştı" başlığıyla haberleştirdi.Haberde, Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yapılan mutabakatlarla terör örgütü PKK/YPG- PYD'nin devlet oluşumunun engellendiği, Türk kamuoyunun süreçten memnun olduğu ve Adana Mutabakatı'nın da canlandırıldığının altı çizildi.

"PKK/PYD-YPG'nin sınır bölgesinden nihayetinde çekilmesi Türkiye için her anlamda en önemli hedef olmuştur" denilen haberde, "Söz konusu hedefe ulaşılmasıyla bölgede PKK/YPG-PYD'nin fiili bir devlet oluşumu da engellenmiş oldu. Türk kamuoyunda da ulaşılan hedefler noktasında bir memnuniyet söz konusu. Bölgede ise yine Adana mutabakatı canlandırılıyor" ifadelerine yer verildi.

İngiliz Financial Times da yer alan haberde ise, "Son süreç, Erdoğan'ın istediği her şeyi elde ederken Trump'ın da her konuda teslim olduğunu insana düşündürüyor" denildi.