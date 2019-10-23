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Türkiye, Rusya anlaşması sonrası ABD'den Fransa ve İngiltere ile toplantı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
TARİHİ MUTABAKAT SONRASI ABD'DEN HAMLE!

ile arasında konusunda sağlanan 'nın açıklanmasının ardından Genelkurmay Başkanı , Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmenin ana başlığı hakkında bilgi veren ABD , " görüşüldü." dedi.

Başkan ile lideri Puti arasında imzalanan tarihi Soçi mıtabakatından sonra Genelkurmay Başkanı 'in, Fransız ve İngiliz mevkidaşları ile 'yu görüştüğü belirtildi.

ABD Albay DeDe Halfhill, Orgeneral Milley, Genelkurmay Başkanı Orgeneral François Lecointre ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Carter ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Albay Halfhill iki görüşmeye ilişkin de "Komutanlar, Orta Doğu'daki mevcut güvenlik atmosferini görüştüler." açıklamasını yaptı.

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DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Görüşmenin ile Rusya arasında konusunda sağlanan 'nın açıklanmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Soçi Mutabakatı gereğince ABD'nin desteklediği / terör örgütü Türkiye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğe çekilecek. ABD'nin aynı zamanda bölgedeki askerlerini çekerken Deyrizor'daki petrol kuyularının bulunduğu bölgede 200 civarında asker bırakması konuşuluyor.

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NELER YAŞANDI?

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı zirvesi dün Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü.

Görüşmede, omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometre derinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

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