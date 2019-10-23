Türkiye, Rusya anlaşması sonrası ABD'den Fransa ve İngiltere ile toplantı
Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda sağlanan Soçi Mutabakatı'nın açıklanmasının ardından ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmenin ana başlığı hakkında bilgi veren ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, "Orta Doğu görüşüldü." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Puti arasında imzalanan tarihi Soçi mıtabakatından sonra ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, Fransız ve İngiliz mevkidaşları ile Orta Doğu'yu görüştüğü belirtildi.
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, Orgeneral Milley, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral François Lecointre ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Carter ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Albay Halfhill iki görüşmeye ilişkin de "Komutanlar, Orta Doğu'daki mevcut güvenlik atmosferini görüştüler." açıklamasını yaptı.
DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
Görüşmenin Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda sağlanan Soçi Mutabakatı'nın açıklanmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Soçi Mutabakatı gereğince ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütü Türkiye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğe çekilecek. ABD'nin aynı zamanda bölgedeki askerlerini çekerken Deyrizor'daki petrol kuyularının bulunduğu bölgede 200 civarında asker bırakması konuşuluyor.
NELER YAŞANDI?
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi dün Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü.
Görüşmede, omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometre derinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.
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