23 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.10.2019

Rusya ile Türkiye Güvenlik Bölge konusunda anlaştı! Peki 150 saatin sonunda ne olacak? İşte yanıtı

Rusya ile Türkiye "Soçi mutabakatı" sonrasında Güvenli Bölge konusunda anlaştı. Mutabakat gereği Tel Rıfat ve Münbiç'ten tüm YPG'li teröristler çıkarılacak. Peki 150 saat sonunda ne olacak? Münbiç neden önemli? Ayrıntıları sınır hattında bulunan A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kritik 150 saatte geri sayım başladı!
Kritik 150 saatte geri sayım başladı!
Trump'tan flaş açıklama: Yaptırımların...
Trump'tan flaş açıklama: Yaptırımların...
Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
'Etki ajanları' medyaya nasıl yön veriyor?
'Etki ajanları' medyaya nasıl yön veriyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Rus Askeri Polisi ilk kez Ayn El Arab'da
Rus Askeri Polisi ilk kez Ayn El Arab'da
YPG'li teröristleri bakın nasıl gösterdiler!
YPG'li teröristleri bakın nasıl gösterdiler!
Başkan Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaretinde dikkat çeken detay
Başkan Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaretinde dikkat çeken detay
Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor
Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor
CHP'li Ertürk terör örgütü PYD'ye sahip çıktı
CHP'li Ertürk terör örgütü PYD'ye sahip çıktı
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Mehmetçik'ten öğrenci kardeşine duygu yüklü yanıt
Mehmetçik'ten öğrenci kardeşine duygu yüklü yanıt
Daha Fazla Video Göster