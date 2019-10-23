BİZE ULAŞIN
23.10.2019
Rusya ile Türkiye Güvenlik Bölge konusunda anlaştı! Peki 150 saatin sonunda ne olacak? İşte yanıtı
Rusya ile Türkiye "Soçi mutabakatı" sonrasında Güvenli Bölge konusunda anlaştı. Mutabakat gereği Tel Rıfat ve Münbiç'ten tüm YPG'li teröristler çıkarılacak. Peki 150 saat sonunda ne olacak? Münbiç neden önemli? Ayrıntıları sınır hattında bulunan A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.