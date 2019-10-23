Rusya ile Türkiye Güvenlik Bölge konusunda anlaştı! Peki 150 saatin sonunda ne olacak? İşte yanıtı

Rusya ile Türkiye "Soçi mutabakatı" sonrasında Güvenli Bölge konusunda anlaştı. Mutabakat gereği Tel Rıfat ve Münbiç'ten tüm YPG'li teröristler çıkarılacak. Peki 150 saat sonunda ne olacak? Münbiç neden önemli? Ayrıntıları sınır hattında bulunan A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.