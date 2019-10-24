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Barışın süper gücü Türkiye! ABD ve Rusya ikna edildi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019
BARIŞIN SÜPER GÜCÜ TÜRKİYE!

, Başkan ’ın liderliğinde  krizinde askeri ve diplomatik hamlelerle barışa giden sürecin belirleyicisi oldu. Satranç gibi diplomasiyle ABD ve  ikna edildi,  oluşturuldu.

, Başkan 'ın liderliği, milli birlik ve beka sorunun çözümünde kararlı duruşuyla ABD ve gibi iki süper güce karşı hem sahada hem masada insanlık adına başarılı sonuçlar aldı. , terör koridoru tehlikesini ortadan kaldırırken, aynı zamanda 'nin toprak bütünlüğünü ve mültecilerin eve dönüşlerini de sağlayacağını, gizli bir ajandası olmadığını bütün dünyaya kabul ettirdi. Bölgedeki terörist unsurların temizlenmesi için santranç gibi diplomasiyle ABD ve Rusya'yı ikna eden Türkiye iki süper güce karşı netice alarak bölgede barışın süper gücü oldu.

Son dakika... İşte harita üzerinde Rusya ile anlaşmaya varılan Suriye mutabakatının detayları |Video SON DAKİKA... İŞTE HARİTA ÜZERİNDE RUSYA İLE ANLAŞMAYA VARILAN SURİYE MUTABAKATININ DETAYLARI |VİDEO

JEOPOLİTİK LİDER
Türkiye'nin yürüttüğü insani diploması ile gerek güvenli bölgede gerekse İdlib'de büyük bir krizin önüne geçildi. Milyonlarca insanın yeniden durumuna düşmesi, ölümle burun buruna gelmesi, Türkiye'nin sahada ve masadaki etkin rolü sayesinde önlendi. Türkiye'nin kararlılığından taviz vermeyen Başkan Erdoğan bölgede jeopolitik lider kimliğini tescilledi. Barış Pınarı Harekâtı ile her türlü riski göze alan Erdoğan için siyasi ve diplomatik çevrelerde, "ABD ve Rusya'yı kendi istediği çizgiye getirdi. İyi komutanlar sahada, iyi politikacılar masada, liderler ise her ikisinde de kazanır" yorumları yapıldı.

YOĞUN DİPLOMASİ
İşte Erdoğan'ın Suriye diplomasisindeki son bir ayı:
24 Eylül: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Suriyeli sığınmacıların memleketlerine dönmesi amacıyla kurulacak "" projesini anlattı.

6 Ekim: Erdoğan ile Trump ile telefonda güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

15 Ekim 2019: Erdoğan Putin ile telefon görüşmesinde Barış pınarı Harekâtı'nı anlattı

17 Ekim 2019: ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'ye gelerek Erdoğan ile görüştü ve operasyona 120 saat ara verildi.

18 Ekim 2019: Erdoğan ile Trump mutabakata ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

22 Ekim 2019: Erdoğan Soçu'de Putin ile görüşerek mutabakata vardı. Erdoğan ile Putin bu yıl 6 kez baş başa, 7 kez de telefonda görüştü.

Sabah

ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için emir verdim ABD BAŞKANI TRUMP: TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI İÇİN EMİR VERDİM
Trump ile görüşen Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama TRUMP İLE GÖRÜŞEN BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Son dakika: Erdoğan-Putin zirvesini Rus basını böyle gördü SON DAKİKA: ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİNİ RUS BASINI BÖYLE GÖRDÜ
Erdoğan ve Putin anlaştı, müşterek çalışmalar başlıyor ERDOĞAN VE PUTİN ANLAŞTI, MÜŞTEREK ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

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