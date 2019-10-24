Barışın süper gücü Türkiye! ABD ve Rusya ikna edildi...
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Suriye krizinde askeri ve diplomatik hamlelerle barışa giden sürecin belirleyicisi oldu. Satranç gibi diplomasiyle ABD ve Rusya ikna edildi, güvenli bölge oluşturuldu.
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milli birlik ve beka sorunun çözümünde kararlı duruşuyla ABD ve Rusya gibi iki süper güce karşı hem sahada hem masada insanlık adına başarılı sonuçlar aldı. Ankara, terör koridoru tehlikesini ortadan kaldırırken, aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve mültecilerin eve dönüşlerini de sağlayacağını, gizli bir ajandası olmadığını bütün dünyaya kabul ettirdi. Bölgedeki terörist unsurların temizlenmesi için santranç gibi diplomasiyle ABD ve Rusya'yı ikna eden Türkiye iki süper güce karşı netice alarak bölgede barışın süper gücü oldu.
JEOPOLİTİK LİDER
Türkiye'nin yürüttüğü insani diploması ile gerek güvenli bölgede gerekse İdlib'de büyük bir krizin önüne geçildi. Milyonlarca insanın yeniden sığınmacı durumuna düşmesi, ölümle burun buruna gelmesi, Türkiye'nin sahada ve masadaki etkin rolü sayesinde önlendi. Türkiye'nin kararlılığından taviz vermeyen Başkan Erdoğan bölgede jeopolitik lider kimliğini tescilledi. Barış Pınarı Harekâtı ile her türlü riski göze alan Erdoğan için siyasi ve diplomatik çevrelerde, "ABD ve Rusya'yı kendi istediği çizgiye getirdi. İyi komutanlar sahada, iyi politikacılar masada, liderler ise her ikisinde de kazanır" yorumları yapıldı.
YOĞUN DİPLOMASİ
İşte Erdoğan'ın Suriye diplomasisindeki son bir ayı:
24 Eylül: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Suriyeli sığınmacıların memleketlerine dönmesi amacıyla kurulacak "Güvenli Bölge" projesini anlattı.
6 Ekim: Erdoğan ile Trump ile telefonda güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
15 Ekim 2019: Erdoğan Putin ile telefon görüşmesinde Barış pınarı Harekâtı'nı anlattı
17 Ekim 2019: ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'ye gelerek Erdoğan ile görüştü ve operasyona 120 saat ara verildi.
18 Ekim 2019: Erdoğan ile Trump mutabakata ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
22 Ekim 2019: Erdoğan Soçu'de Putin ile görüşerek mutabakata vardı. Erdoğan ile Putin bu yıl 6 kez baş başa, 7 kez de telefonda görüştü.
Sabah
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