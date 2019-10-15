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DEAŞ sanığı: Whatsapp grubunda kelle kesen görüntüler vardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
WHATSAPP GRUBUNDA KELLE KESEN GÖRÜNTÜLER VARDI

’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan ve terör örgütü içerisinde haberleşme programını kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan iki uyruklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, “Grupta kafa kesen görüntüler vardı, onu görünce bunlar İslam dininden olamaz diye gruptan çıktım, DEAŞ grubu olduğunu sonradan öğrendim” dedi.

12 Eylül'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmada, terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüt içi haberleşme programını kullandığı belirlenen uyruklu Hasan E., Mohamad J.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Poliste sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Hasan E. ve Mohamad J.A. tutuklandı.

2. 'nde görülen davada tutuklu sanıklar Hasan E.(21) ve Mohamad J.A.(29) ile avukatları hazır bulundu.

adlı haberleşme programında DEAŞ'lıların kullandığı bir grup kurulduğu, o gruba katıldıkları ve örgütsel fotoğraflar ele geçirildiği iddiaları ile tutuklu yargılanan sanıklardan 21 yaşındaki Hasan E. "Suriye'de Abdulrezak isimli bir akrabam vardı. Grupta yönetici oymuş, 'biz müslümanız' diyerek gruba beni de ekledi. Kafa kesen görüntüler vardı, onu görünce bunlar İslam dininden olamaz diye gruptan çıktım, DEAŞ grubu olduğunu sonradan öğrendim. Abdulrezak ben gruptan çıkınca beni tehdit etti. Grupta baş kesen fotoğraflar vardı, grupta 30-40 kişi vardı. Ben ikinci gün gruptan çıktım. 5 yıldır Kayseri'de yaşıyorum, hiç DEAŞ'lı ile irtibata geçmedim, suçsuzum" diye konuştu.

Tutuklu sanık 29 yaşındaki Mohamad J.A. ise gruba nasıl dahil olduğunu bilmediğini, gruptan ikinci g��n hemen çıktığını söyledi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, grubun DEAŞ'a ait olup olmadığı, grupta herhangi bir video ve fotoğraf varsa ve gruptaki kişilerin tespitine ilişkin detaylı incelemenin yapılması için emniyete müzekkere yapılmasına, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Kasım ayına erteledi.

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