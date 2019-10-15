Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD basınına flaş açıklamalar: Görevimiz PKK ve DEAŞ bağlantılı gruplarla...
Başkan Erdoğan, ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal için bir makale kaleme aldı. Erdoğan, “Görevimiz PKK ve DEAŞ bağlantılı gruplarla mücadele” dedi. Erdoğan ayrıca, "Uluslararası toplum harekete geçmeyince biz de adım attık." dedi ve "Teröristler 300 bin Kürdün evine dönmesine engel oluyor" mesajını verdi. Öte yandan Erdoğan, “Arap Birliği insani krizin çözümü için ne yaptı?” sorusunu sordu.
Başkan Erdoğan, ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal için bir makale kaleme aldı.
Makalesinde, "Diğerleri harekete geçmekte başarısız olunca Türkiye adım attı" başlığını kullanan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın sebebine ilişkin açıklamalar yaptı.
"40 MİLYAR DOLAR HARCADIK
Sözlerine "Suriye iç savaşı 2011'de başladığından beri hiçbir ülke, ortaya çıkan insani krizin acısını Türkiye'den daha ciddi hissetmedi. 3,6 milyon Suriyeli mülteciyi - diğer ülkelere göre daha fazla - aldık ve onlara eğitim, sağlık ve barınma hizmeti sunmak için 40 milyar dolar harcadık. Misafirperverlik kültürümüz bizi, uluslararası toplumdan çok az yardım alarak milyonlarca savaş kurbanına ev sahipliği yapmanın yükünü omuzlamamıza zorladı. Ancak belli bir noktada, Türkiye sınırına ulaştı" diye başladı.
"GÖREVİMİZ PKK VE DEAŞ BAĞLANTILI GRUPLARLA MÜCADELE"
"Görevimiz, eş zamanlı olarak PKK ve DAEŞ bağlantılı gruplar ile mücadele etmektir" diyen Erdoğan, "Bizim açımızdan, terör gruplarıyla ilintili olanlar dışındaki bütün Suriye vatandaşları eşittir. Suriyeli Kürtler ve PKK'nın özdeşleştirilmesini kabul etmiyoruz" dedi.
"ARAP BİRLİĞİ İNSANİ KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN NE YAPTI?"
Erdoğan, Arap Birliği'nin Türkiye'nin başlattığı harekata karşı aldığı kararı eleştirerek, "İç savaşı durdurmak için hangi siyasi girişimleri desteklediler? İnsani krize son verme çabalarına ne kadar katkıda bulundular?" sorularıyla tepkisini dile getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Barış Pınarı Harekatı'nda önemli gelişme!
- Başkan Erdoğan Twitter hesabından paylaştı! ''Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez''
- Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü
- Yıldırım hızıyla ikinci aşama!
- Son dakika: KKTC iktidar partisinden 'Akıncı' çağrısı: Olası müzakerelere katılmamalı
- HDP’li belediye başkanlarına terör gözaltısı
- YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Personel alınacak
- İstanbul’da şafak operasyonu: 35 gözaltı
- Başkan Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ile görüştü
- Malezya ile Türkiye arasında kritik anlaşma: Zırhlı askeri araç üretiminde ortak çalışılacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD basınına flaş açıklamalar: Görevimiz PKK ve DEAŞ bağlantılı gruplarla...
- Çalışan annelere aylık 650 TL maaş müjdesi! Anne çocuk projesi başvurusu nasıl yapılır?
- MEB 2019-2020 takvimi: Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Emekliye 1000 TL promosyon geliyor! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli promosyon ücreti ne kadar?
- Fransa Türkiye maçı canlı anlatım | Video
- Zalim İstanbul neden yok, bitti mi? 14 Ekim Kanal D yayın akışı!
- 2019 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Magnum Maserati kazanan kişiler tam liste!
- Ekonomik yaptırım nedir? Trump yaptırım açıklaması Türkiye’ye yaptırım olacak mı?
- Fransa Türkiye hangi kanalda? Milli maç Fransa Türkiye şifreli mi?
- ABD'li ABC televizyonundan 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı algı operasyonu! Silah tanıtımını "harekatta bombalama" diye çarpıttı
- Suriyeli Abraz aşireti: Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz