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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD basınına flaş açıklamalar: Görevimiz PKK ve DEAŞ bağlantılı gruplarla...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
ERDOĞAN: GÖREVİMİZ PKK VE DEAŞ BAĞLANTILI GRUPLARLA...

Başkan Erdoğan, ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal için bir makale kaleme aldı. Erdoğan, “Görevimiz ve bağlantılı gruplarla mücadele” dedi. Erdoğan ayrıca, "Uluslararası toplum harekete geçmeyince biz de adım attık." dedi ve "Teröristler 300 bin Kürdün evine dönmesine engel oluyor" mesajını verdi. Öte yandan Erdoğan, “ insani krizin çözümü için ne yaptı?” sorusunu sordu.

Başkan Erdoğan, ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal için bir makale kaleme aldı.

Makalesinde, "Diğerleri harekete geçmekte başarısız olunca Türkiye adım attı" başlığını kullanan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın sebebine ilişkin açıklamalar yaptı.

"40 MİLYAR DOLAR HARCADIK

Sözlerine "Suriye iç savaşı 2011'de başladığından beri hiçbir ülke, ortaya çıkan insani krizin acısını Türkiye'den daha ciddi hissetmedi. 3,6 milyon Suriyeli mülteciyi - diğer ülkelere göre daha fazla - aldık ve onlara eğitim, sağlık ve barınma hizmeti sunmak için 40 milyar dolar harcadık. Misafirperverlik kültürümüz bizi, uluslararası toplumdan çok az yardım alarak milyonlarca savaş kurbanına ev sahipliği yapmanın yükünü omuzlamamıza zorladı. Ancak belli bir noktada, Türkiye sınırına ulaştı" diye başladı.

"GÖREVİMİZ VE DEAŞ BAĞLANTILI GRUPLARLA MÜCADELE"

"Görevimiz, eş zamanlı olarak PKK ve DAEŞ bağlantılı gruplar ile mücadele etmektir" diyen Erdoğan, "Bizim açımızdan, terör gruplarıyla ilintili olanlar dışındaki bütün Suriye vatandaşları eşittir. Suriyeli Kürtler ve PKK'nın özdeşleştirilmesini kabul etmiyoruz" dedi.

"ARAP BİRLİĞİ İNSANİ KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN NE YAPTI?"

Erdoğan, 'nin Türkiye'nin başlattığı harekata karşı aldığı kararı eleştirerek, "İç savaşı durdurmak için hangi siyasi girişimleri desteklediler? İnsani krize son verme çabalarına ne kadar katkıda bulundular?" sorularıyla tepkisini dile getirdi.

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