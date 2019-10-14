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ABD Başkanı Trump'tan Avrupa'ya DEAŞ çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2019
TRUMP'TAN AVRUPA'YA DEAŞ ÇAĞRISI

Başkanı , ülkelerine kendi vatandaşları olan tutuklularını geri alma çağrısında bulundu. Trump, "Avrupa, çok defa talep edildiğinde onları (DEAŞ'lıları) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir!" değerlendirmesinde bulundu.

Başkanı , ülkelerine kendi vatandaşları olan tutuklularını geri alma çağrısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, DEAŞ'lı mahkumların en kötülerini şu anda elinde tutuyor. ve (/) Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli." ifadelerini kullandı.

AVRUPA GERİ ALMIŞ OLMALIYDI
ABD lideri, paylaşımında Avrupa ülkelerine yönelik çağrısını da yineledi.

Trump, "Avrupa, çok defa talep edildiğinde onları (DEAŞ'lıları) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir!" değerlendirmesinde bulundu.

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