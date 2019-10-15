Son dakika: Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Son dakika haberi... Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı 9 Ekim'de de Pompeo ile telefonda görüşmüştü.
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