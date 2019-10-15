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Son dakika: Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Son dakika haberi... Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı sürerken, , ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı 9 Ekim'de de Pompeo ile telefonda görüşmüştü.

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