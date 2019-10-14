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ABD'li askerden DEAŞ itirafı: ABD, İngiltere ve İsrail'in yarattığı bir canavar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
ABD'Lİ ASKERDEN DEAŞ İTİRAFI! TEK TEK İFŞA ETTİ

'li eski asker Ken O'Keefe'in terör örgütü 'la ilgili yaptığı açıklamalar dünya gündemine bomba gibi düştü. O'Keefe, "DEAŞ; ABD, ve 'in yarattığı bir canavar." dedi.

ordusunda deniz komandoluğu görevinden istifa eden eski asker Ken O'Keefe, katıldığı bir televizyon programında terör örgütü 'la ilgili yaptığı itiraflar dünya gündeminde adeta bomba etkisi yaptı.

TEK TEK İFŞA ETTİ

O'Keefe, dünyanın haydutu olan Amerika Birleşik Devletleri ve ile topraklarını işgal eden 'in 'da işlediği suçları tek tek ifşa etti.

ABD'li askerden DEAŞ itirafı: ABD, İngiltere ve İsrail'in yarattığı bir canavar ABD'Lİ ASKERDEN DEAŞ İTİRAFI: ABD, İNGİLTERE VE İSRAİL'İN YARATTIĞI BİR CANAVAR

BOMBA ETKİSİ YAPTI

Ken O'Keefe, kandan beslenen bu ülkeler için yaptığı itiraf ise kelimenin tam anlamıyla bomba etkisi yaptı. O'Keefe terör örgütü DEAŞ ile ilgili "Terör örgütü DEAŞ; , İngiltere ve İsrail'in yarattığı bir canavar" ifadelerini kullandı.

YPG'li teröristlerin, DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN, DEAŞ'LILARI SERBEST BIRAKTIĞI HAPİSHANENİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

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zafer zafer

itiraf etiler yinede kabul etmiyorlar .hayırdır.. dünyanın en büyük terör destekcisi abd. ingiliz ve israil dir...

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cevapla 14.10.2019 16:54
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