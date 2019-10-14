ABD'li askerden DEAŞ itirafı: ABD, İngiltere ve İsrail'in yarattığı bir canavar
ABD'li eski asker Ken O'Keefe'in terör örgütü DEAŞ'la ilgili yaptığı açıklamalar dünya gündemine bomba gibi düştü. O'Keefe, "DEAŞ; ABD, İngiltere ve İsrail'in yarattığı bir canavar." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri ordusunda deniz komandoluğu görevinden istifa eden eski asker Ken O'Keefe, katıldığı bir televizyon programında terör örgütü DEAŞ'la ilgili yaptığı itiraflar dünya gündeminde adeta bomba etkisi yaptı.
TEK TEK İFŞA ETTİ
O'Keefe, dünyanın haydutu olan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Ortadoğu'da işlediği suçları tek tek ifşa etti.
BOMBA ETKİSİ YAPTI
Ken O'Keefe, kandan beslenen bu ülkeler için yaptığı itiraf ise kelimenin tam anlamıyla bomba etkisi yaptı. O'Keefe terör örgütü DEAŞ ile ilgili "Terör örgütü DEAŞ; ABD, İngiltere ve İsrail'in yarattığı bir canavar" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
itiraf etiler yinede kabul etmiyorlar .hayırdır.. dünyanın en büyük terör destekcisi abd. ingiliz ve israil dir...cevapla 14.10.2019 16:54
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