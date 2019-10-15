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Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
ABD MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin 'ten çekildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, adım adım Münbiç'e giriyor. Münbiç iki koldan kuşatıldı ve bazı köyler de terör unsurlarından temizlendi.

öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Suriye'nin kentinden çekildiğini duyurdu.

"MÜNBİÇ'TEN ÇIKTIK"

Sözcü Caggins, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör unsurlarını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD, Suriye'nin güneyine çekilmişti.

Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı |Video SON DAKİKA: ABD MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI |VİDEO

TSK VE SMO MÜNBİÇ'E İLERLİYOR

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu Münbiç'e ilerliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Suriye Milli Ordusu, adım adım Münbiç'e giriyor.

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