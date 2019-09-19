İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 ilçede yapılan operasyonda 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde örgüt saflarında bulundukları ve örgüte maddi destek sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
TEM ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçılara (YTS) yakalanmasına yönelik Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2'si kadın toplam 8 kişi yakalanarak gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan DEAŞ'lı şüpheliler, ifadeleri alınmak Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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