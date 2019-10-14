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Barış Pınarı Harekatı'nda yeni hedef! Hazırlıklar tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA YENİ HEDEF! HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Başkan 'ın Fırat'ın doğusunda oluşturulmak için başlanılan 'nda yeni hedefin olduğunu açıklamasının ardından 'nin batısında harekat için hazırlıklar tamamlandı. Harekat talimatının gelmesinin ardından birlikler Fırat'ın üstüne kurulacak yapay köprüden geçerek Aynel Arap'ı batıdan kuşatacak.

Başkan , Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kalan yaklaşık 480 kilometrelik sınırı boyunca 30-40 kilometre derinlikte bir oluşturulması için başlatılan 'nın 6. gününde Rasulayn ve 'da kontrolün sağlanmasının ardından yeni hedef olarak bölgesini duyurdu.

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Erdoğan'ın açıklaması üzerine ise Fırat'ın batısındaki Gaziantep'in Karkamış ve Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri yoğun bir şekilde hazırlıklarına başladı. Türkiye'den yapay köprü malzemeleriyle 'nın envanterinde bulunan ve bataklık ya da suyun içerisinden tank, zırhlı araçların geçişine olanak tanıyan askeri hasır aracı, köprülü tank gibi milli araçlar bölgeye sevk edildi. Gecede süren sevkiyatlarda Aynel Arap'ın batıdan kuşatmasında yer alacak olan tank, zırhlı birliklerle diğer araçların bölgeye intikali sürdü.



ERDOĞAN'IN TALİMATI İLE HAREKETE GEÇİLECEK
Karkamış 'ndan tırların üstünde geçirilen araç ve malzemeler, 'nin batısındaki güvenli bir bölgede hazır bir şekilde bekletiliyor. Hazırlıklarını tamamlayan istihkam ve hücum birlikleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek talimat üzerine harekete geçecek.

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Fırat'ın üstünde oluşturulacak yapay köprüyle zırhlı araçların nehirden geçmesi sağlanacak. Fırat'ın batısından çıkacak takviye Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, önce YPG-PKK kontrolündeki Zormağar bölgesini ardından ise Aynel Arap'a kadar uzanan köyleri tek tek ele geçirerek şehri batıdan kuşatmasında görev alacak.

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