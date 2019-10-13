Venezuela'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı! ''Her zaman Türkiye’nin yanındayız''
Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajı vererek, “Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği hükümet kadar da barışın ve demokrasinin yanında olan bir hükümet bulunmamakta. Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım” dedi.
Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Barış Pınarı Harekatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve destek mesajı gönderdi.
Reyes, "Biz her zaman barışın, demokrasinin arkasındayız ve şu anda Türkiye de tamamen barışın ve demokrasinin yanında yer almaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kardeşi, arkadaşıdır. Biz her zaman Türkiye'nin yanında olacağız. Bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız sonsuzdur. Nerede olursa olsun teröre karşı savaşmamız lazım. Terörizmin iyisi kötüsü olmaz, terörizm her zaman kötüdür. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği hükümet kadar da barışın ve demokrasinin yanında olan bir hükümet bulunmamakta. Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım. Bizim ortak bir düşmanımız var" ifadelerini kullandı.
Büyükelçisi Reyes, Türkçe olarak teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türk tankları Tel Abyad'a girdi
- Son dakika: Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi
- KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı'ndan destek mesajı
- ABD askeri güneye çekiliyor
- Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı
- Fas'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Mehmetçik Tel Abyad'a böyle girdi
- İşte 10 soruda Barış Pınarı Harekatı
- ABD gözetleme noktalarını boşalttı
- Eğitime ara verilen okulların listesi
- Son dakika: 'Barış Pınarı' harekatında 4 köy daha terörden temizlendi |Video
- HDP'li vekil Gülistan Koçyiğit'ten skandal sözler! PKK'nın 'sözcüsü' Türkiye'ye nefret kustu...
- SON DAKİKA: Trump'tan yeni "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
- "YPG/PKK kampta yangın çıkartarak DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasını sağladı"
- Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' dezenformasyonu
- KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı açıklaması: "Allah Mehmetçiğimizi korusun" |Video
- Hakkari'de 5 bölge 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
- 'Barış Pınarı' harekatına karşı propaganda yapan HDP'liler adliyede |Video
- Suriye Milli Ordusu'ndan Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde flaş operasyon
- Başkan Erdoğan'dan şampiyon İbrahim Çolak'a kutlama
- İmran Han'dan kritik adım! Suudi Arabistan ve İran arasında ara bulucu olacak