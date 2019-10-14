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MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
DEVLET BAHÇELİ MHP GENEL MERKEZİ'NDE

Gelen son dakika bilgisine göre; lideri tedavisinin ardından, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde partilileri selamladı ve çalışmalarına başlamak için makamına geçti.

Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı tedavisinin ardından partisinin genel merkezine geldi. Devlet Bahçeli'yi partililer coşkuyla karşıladı.

Son dakika: MHP Lideri Bahçeli 22 gün sonra parti genel merkezinde! İşte ilk görüntüler |Video SON DAKİKA: MHP LİDERİ BAHÇELİ 22 GÜN SONRA PARTİ GENEL MERKEZİNDE! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

22 GÜN SONRA MESAİYE BAŞLADI

Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 gün sonra parti genel merkezine geldi. Devlet Bahçeli, partilileri selamladı ve çalışmalarına başlamak için makamına geçti.

İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ekranlara yansıyan ilk görüntüleri:

"TEDAVİSİ BİTTİ" AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz cumartesi günü MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

"MESAİYE BAŞLAYACAK" DENİLMİŞTİ

Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." mesajını paylaşmıştı.

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