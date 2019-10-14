MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde
Gelen son dakika bilgisine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli tedavisinin ardından, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde partilileri selamladı ve çalışmalarına başlamak için makamına geçti.
Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tedavisinin ardından partisinin genel merkezine geldi. Devlet Bahçeli'yi partililer coşkuyla karşıladı.
22 GÜN SONRA MESAİYE BAŞLADI
Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 gün sonra parti genel merkezine geldi. Devlet Bahçeli, partilileri selamladı ve çalışmalarına başlamak için makamına geçti.
İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ekranlara yansıyan ilk görüntüleri:
"TEDAVİSİ BİTTİ" AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz cumartesi günü MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir." ifadelerini kullanmıştı.
"MESAİYE BAŞLAYACAK" DENİLMİŞTİ
Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." mesajını paylaşmıştı.
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