Barış Pınarı Harekatı'nda 550 terörist öldürüldü
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 550 olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu."
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