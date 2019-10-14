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Barış Pınarı Harekatı'nda 550 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 550 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... : Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu.

, Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 550 olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu."

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