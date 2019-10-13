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Kahraman Mehmetçik'in ilerleyişinin 5. günü! Barış Pınarı Harekatı hakkında 10 soru 10 cevap

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019
İŞTE 10 SORUDA BARIŞ PINARI HAREKATI

'nın 5. gününde ilçesi teröristlerden kurtarıldı. Harekat kapsamında etkisiz hale getirilen /PYD-'li terörist sayısı ise 525'e yükseldi. Mehmetçik karşısında bozguna uğrayan 'deki YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerden 'ye yönelik sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. Harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana 'in ilçesi ile 'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerine gerçekleştirilen havan ve roketatarlı saldırılarda, aralarında Suriye uyruklu 9 aylık 'ın ve çocukların da bulunduğu 18 oldu, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 'nin kuzeydoğusunda başlatılan 5. gününde devam ediyor.

yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı etkisiz hale getirilen /PYD-'li terörist sayısının 525 olduğu bildirildi.

TEL ABYAD TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI
Harekat kapsamında ilçe merkezinin tamamı ve 42 köy YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Tel Abyad'ın ilçe merkezinde de kontrolün sağlanmasının ardından askerleri, ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayraklarını göndere çekti.

Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci gününde 5 soru 5 cevap BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN 5'İNCİ GÜNÜNDE 5 SORU 5 CEVAP

YPG/PKK'DAN SURUÇ VE AKÇAKALE'DEKİ SİVİLLERE SALDIRI
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin bulunduğu 3 eve havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırılarda yaralanan bir kişi Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Evlerde de hasar meydana geldi.

Terör örgütü tarafından Akçakale ilçesine yönelik de havanlı saldırı gerçekleştirildi.

Sivillerin bulunduğu bir binaya isabet eden havan nedeniyle yaralanan olmazken, patlama nedeniyle panik yaşayan 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Saldırıda binada büyük hasar meydana geldi.

Barış Pınarı Harekatı hakkında 5 soru 5 cevap BARIŞ PINARI HAREKATI HAKKINDA 5 SORU 5 CEVAP

PKK/YPG'NİN YERLEŞİM YERLERİNE SALDIRILARINDA 18 SİVİL ŞEHİT
Mehmetçik karşısında bozguna uğrayan Suriye'deki YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerden Türkiye'ye yönelik sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. Harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana 'in ilçesi ile 'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerine gerçekleştirilen havan ve roketatarlı saldırılarda, aralarında Suriye uyruklu 9 aylık 'ın ve çocukların da bulunduğu 18 oldu, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

PKK/YPG'DEN KAÇAN 24 TERÖRİST TESLİM OLDU
Harekat karşısında çarelerinin kalmadığını gören teröristler silah bırakmaya başladı, 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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