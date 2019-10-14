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Fırat Nehri üzerinde kurulması planlanan seyyar köprü için sevkiyat yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
DİKKAT ÇEKEN SEVKİYAT!

'nin güney sınırlarını korumak için başlattığı 6. gününde tüm kararlılıkla devam ediyor. Harekatı kapsamında, Fırat Nehri üzerinde kurulması planlanan seyyar köprü için sevkiyat yapıldı. Batı illerindeki istihkam alaylarından getirilen, 4 köprülü tank, askeri araçların batağa veya çamura batmaması için kullanılacak.

Terör örgütü 'nın uzantısı 'yi Fırat'ın doğusundan temizlemek için başlatılan tüm hızıyla devam ederken Fırat'ın üzerine de tank ve zırhlı personel taşıyıcıların geçmesinin sağlanabilmesi için seyyar köprü kurulması planlanıyor. Bu kapsamda bölgeye çok sayıda köprü gönderildi.

ZIRHLI ARAÇLAR İÇİN KULLANILACAK

Batı illerindeki istihkam alaylarından getirilen, 4 köprülü tank, askeri araçların batağa veya çamura batmaması için kullanılan 4 ZTT (askeri hasır aracı) ve 2 ZPT 'in Karkamış ilçesine ulaştı. Burada bulunan Karkamış 'ndan geçen askeri konvoy, Suriye'deki üs bölgesine doğru hareket etti.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 525 OLDU

Öte yandan tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, " Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 525 oldu." denildi.

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