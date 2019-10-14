Irkçı Geert Wilders'tan tepki çeken Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Barış Pınarı Harekatı 6. gününde başarılı şekilde devam ederken Türk düşmanı olarak da tanınan Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders skandal bir paylaşıma imza attı ve düşmanlığını bir kez daha gösterdi.

Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders, Barış Pınarı Operasyonu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam ve Türk düşmanlığını gözler önüne serdi.

İşte Geert Wilders'ın yaptığı o skandal paylaşım

BOYKOT ÇAĞRISI

Wilders, "Şimdi yapılmalıdır: Türkiye'yi NATO'dan kovmak, Türkiye Büyükelçisini kovmak, Türkiye ile yıllık ticaret anlaşması yapılması, Türkiye vatandaşlarına vize yok, Türk havayollarını boykot etmek, Shengen anlaşmasını iptal edip, sınır kontrolünü gözden geçirmek" ifadelerine yer verdi.

TEPKİ ÇEKTİ

Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu defalarca kez açıklayıp sadece terör yuvalarını kurutmak için başlattığı Barış Pınarı Harakatı için yapılan paylaşım sosyal medyada tepkilere yol açtı.

PKK/YPG'li teröristlerin sınırın diğer tarafından sivilleri hedef alarak gerçekleştirdiği ve 11 sivilin şehit olduğu alçak saldırılara ses çıkarmayanların terörü yok etmek için mücadele veren Türkiye'yi hedef almaları tepkilere yol açtı.