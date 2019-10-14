Sağlık Bakanı Koca'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yeterli sayıda sağlık personeli ve teçhizat bulunduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden itibaren gönüllü olarak harekat bölgesinde görev yapmak için başhekimliklere, il müdürlüklerine ve Bakanlığa çok sayıda hekim, hemşire, acil sağlık çalışanı, tekniker, yardımcı hizmet personeli ve emekli çalışanın başvurduğunu aktardı.
Barış Pınarı Harekatı'nda gönüllü olarak görev yapmak isteyen sağlık çalışanlarının bu davranışı karşısında duygulandığını ve gururlandığını vurgulayan Koca, "Yüreği bu vatan için çarpan, milletine ve devletine her koşulda fedakarca destek olmaya can atan binlerce çalışanımıza teşekkürü borç bilirim. Bununla birlikte harekat bölgesinde yeterli sayıda personelimiz ve teçhizatımızın bulunduğunu bu yüce gönüllü arkadaşlarıma ve aziz milletimize bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde görev yapan tüm görevli hekim, sağlık personeli, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, görevlerinde başarılar diledi.
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