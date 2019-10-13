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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 525 terörist öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda 525 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 525 oldu." ifadelerin yer verildi.

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