Domuz eti çıkan firmalar hangileri? Gurme Sucuk sahibi kimdir? Gurme Gıda kimin?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı kontroller sonrası domuz eti çıkan firmalar hangileri? Gurme Sucuk sahibi kimdir? Gurme Sucuk nerede üretiliyor? Domuz eti çıkan firmalar bakanlık tarafından ifşa edildi. Taklit ve tağşiş ürünler arasında akılalmaz sahtekarlıklar tespit edilirken, domuz eti çıkan firmalar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yapılan kontroller sonrası Gurme Gıda ürünlerinde de domuz etine rastlandı. Peki, Gurme Gıda kimin? Domuz eti içeren Gurme ürünlerini satan marketler arasında Migros da yer alıyor.

GURME GIDA SAHİBİ KİMDİR?

Gurme Gida San. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi İlko Köse'dir.

GURME SUCUK NEREDE ÜRETİLİYOR?

Gurme Gıda'nın fabrikası Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunmaktadır. Firmanın İstanbul Genel Müdürlüğü Bayrampaşa'da yer alırken bir de Antalya Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.

DOMUZ ETİ ÇIKAN FİRMALAR HANGİLERİ?

Almila Cafe - Meral AKBAŞOĞLU/ Cumhuriyet Mahallesi M. Ülgen Sokak No:27/B Kuşadası/AYDIN

Çorbacı Yiğit Ege Dinlenme Tesisleri - Harika ULUK/ Örnekköy Mahallesi Örnekköy Sokak No:201 Alaşehir/MANİSA

En-Sel Gıda Maddeleri Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti./ Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:53 Çorlu/TEKİRDAĞ

Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Çayırova/KOCAELİ

Tarım ve Orman Bakanlığı 'Taklit ve Tağşiş' listesini yeniledi. Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bir çok şehirdeki denetimlerde rastlanan hileler tek tek açıklandı. Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da ve 65'i Bursa'da bulundu.

İstanbul'daki birçok restoran ve market ürünlerinde at eti olduğu tespit edildi.

Fatih'te bir restoranda ve Pendik'te bir markette satılan 'dana kavurmada' at eti tespit edildi. Çok sayıda lahmacun dükkanında kanatlı hayvan eti, sakatat kullanıldığı belirlendi. Beylikdüzü'nde satılan bir kahvede ilaç etken maddesi (Sildefanil) bulundu. Sancaktepe'deki birçok restoranda satılan 'köfteden' tek tırnaklı olarak bilinen at ve eşek çıktı. Gaziosmanpaşa'daki bir şirketin 'dana eti' olarak sattığı üründe tek tırnaklı ve kanatlı hayvan eti, Kadıköy'de satılan 'dana kıymada' da kanatlı hayvan eti tespit edildi.

İŞTE TAKLİT VE TAĞŞİŞ GIDA SATANLARIN TAM LİSTESİ

İzmir Urla'da 'dondurulmuş domuz sosis' satan bir şirketin ürününde kanatlı ve büyükbaş eti tespit edilirken, Manisa'daki bir dinlenme tesislerinin 'dana etli orman kebabında' ve Tekirdağ'da 'köfte harcı' satan bir dükkânda domuz eti bulundu. Adana'daki bir kebap lokantasındaki lahmacun kıymasında, at etine rastlandı.