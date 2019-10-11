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Son dakika: Rasulayn’da teröristler bir bir yakalanıyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019
RASULAYN’DA TERÖRİSTLER BİR BİR YAKALANIYOR!

ve Suriye Milli Ordusunun sürdürdüğü kapsam��nda kırsalında 3 teröristin daha yakalanmasıyla Rasulayn kırsalında ele geçirilen ve teslim olan terörist sayısı 11'e yükseldi.

() ve TSK'nın desteklediği , kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri, ilerleyişi sırasında bölgede bulunan köyleri de terör örgütünden geri alıyor.

Harekat sırasında TSK ve Suriye Milli Ordusunun yoğun operasyonlarıyla / teröristleri bir bir yakalanıyor. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan 'da dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Reasulayn kırsalında teslim olan ve ele geçirilen terörist sayısı 11'e yükseldi.

Öte yandan ve Rasulayn'da terör hedefleri tek tek yok ediliyor.

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VatanSana CanımFeda VatanSana CanımFeda

Yok etmek için operasyon düzenledi esir alıp beslemek için değil. Şehitlerimizi ve ailesini üzmeyelim.

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evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 19:18
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