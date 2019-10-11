Son dakika: Rasulayn’da teröristler bir bir yakalanıyor!
Türk Silah Kuvvetler ve Suriye Milli Ordusunun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsam��nda Rasulayn kırsalında 3 teröristin daha yakalanmasıyla Rasulayn kırsalında ele geçirilen ve teslim olan terörist sayısı 11'e yükseldi.
Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve TSK'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri, ilerleyişi sırasında bölgede bulunan köyleri de terör örgütünden geri alıyor.
Harekat sırasında TSK ve Suriye Milli Ordusunun yoğun operasyonlarıyla YPG/PKK teröristleri bir bir yakalanıyor. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn'da dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Reasulayn kırsalında teslim olan ve ele geçirilen terörist sayısı 11'e yükseldi.
Öte yandan Tel Abyad ve Rasulayn'da terör hedefleri tek tek yok ediliyor.
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Yok etmek için operasyon düzenledi esir alıp beslemek için değil. Şehitlerimizi ve ailesini üzmeyelim.cevapla 11.10.2019 19:18
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