Karı- koca İBB'de müdür oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye, yaklaşık 2 ay önce genel müdür olarak atanan Ethem Pişkin'in eşi Ayşe Mısra Dinibütün Pişkin de İBB'nin bir başka şirketi olan Medya A.Ş.'ye İnsan Kaynakları Müdürü oldu.
Seçimden sonra İBB'nin şirketlerinden ilk personel çıkarma Medya A.Ş.'de oldu. Çok sayıda çalışan, İnsan Kaynakları tarafından aranarak işlerine son verildi. İşten çıkarmalarla gündemde olan İBB'nin şirketlerinden Medya A.Ş.'ye yapılan üst düzey atama ise tartışmalara neden oldu.
Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Tic. A.Ş.'ye 7 Ağustos'ta yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atanan Ethem Pişkin'in eşi Ayşe Mısra Dinibütün Pişkin, İBB'nin bir diğer şirketi Medya A.Ş.'ye İnsan Kaynakları Müdürü olarak atandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce "İBB'de kayırmacılık sona erecek" demişti.
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OY silahiyla hükümeti vuranlar, bu olan bitenler sizin eseriniz. Ekmekle oynamak hangi kitabta yaziyor. Bu isin vebali mucib. NAMUS verschiedenen SEREF SÖZÜ VERDINIZ?BU MU SIZIN NAMUS anlayisiniz.cevapla 11.10.2019 19:18
Way arkadaş, herif taaaaa ürdünden ibb'ye genel müdür olmuşya la... Bunlar kemal derviş olayına belediye kazanınca şimdiden başladılar, genel seçimleri kazandıklarında fetoşu ülkeye başkan diye getirir bu gavurlarcevapla 11.10.2019 15:43
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