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Karı- koca İBB'de müdür oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019
KARI- KOCA İBB'DE MÜDÜR OLDU

'nin () şirketlerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye, yaklaşık 2 ay önce genel müdür olarak atanan 'in eşi de İBB'nin bir başka şirketi olan Medya A.Ş.'ye Müdürü oldu.

sonra 'nin şirketlerinden ilk personel çıkarma Medya A.Ş.'de oldu. Çok sayıda çalışan, tarafından aranarak işlerine son verildi. İşten çıkarmalarla gündemde olan İBB'nin şirketlerinden Medya A.Ş.'ye yapılan üst düzey atama ise tartışmalara neden oldu.

Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Tic. A.Ş.'ye 7 Ağustos'ta yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atanan 'in eşi , İBB'nin bir diğer şirketi Medya A.Ş.'ye İnsan Kaynakları Müdürü olarak atandı.

İBB Başkanı , seçilmeden önce "İBB'de kayırmacılık sona erecek" demişti.

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Miroğlu Miroğlu

OY silahiyla hükümeti vuranlar, bu olan bitenler sizin eseriniz. Ekmekle oynamak hangi kitabta yaziyor. Bu isin vebali mucib. NAMUS verschiedenen SEREF SÖZÜ VERDINIZ?BU MU SIZIN NAMUS anlayisiniz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 19:18
Sırayla Sırayla

sırayla bu işler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır2
cevapla 11.10.2019 17:04
Faruk Alaylı Faruk Alaylı

Yapar bunlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 11.10.2019 17:02
Gamyoncu Gamyoncu

Way arkadaş, herif taaaaa ürdünden ibb'ye genel müdür olmuşya la... Bunlar kemal derviş olayına belediye kazanınca şimdiden başladılar, genel seçimleri kazandıklarında fetoşu ülkeye başkan diye getirir bu gavurlar

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evet14
hayır3
cevapla 11.10.2019 15:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

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