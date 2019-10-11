Son dakika: PKK/YPG'den Nusaybin'e yine havanlı saldırı

Gelen son dakika haberine göre; Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen havanlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, çok sayıda sivil yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

KAMIŞLI'DA PATLAMA YAŞANDI

Teröristlerin Nusaybin'e düzenlediği alçak saldırıdan dakikalar sonra Suriye'nin Kamışlı ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı ilçesinde teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi. Yerel medya, Münir Habip caddesinde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

GAZETECİLER HEDEF ALINMIŞTI

Hatırlanacağı üzere bugün öğle saatlereinde Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kırılan cam parçalarıyla 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütleri PKK/YPG ile DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı takip için Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan gazetecilerin bulunduğu otelin teras katına kurşunlar isabet etti. Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin keskin nişancı tüfeğiyle gazetecileri hedef alarak yaptıkları silahlı saldırıda kırılan cam parçasıyla 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı. Saldırının ardından gazeteciler, güvenlik güçlerince bulundukları yerden tahliye edildi.