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Sosyal medyada 'insansız hava aracı' düşürüldü yalanı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
OPERASYON SONRASI SON YALANLARI BU OLDU

Güvenlik kaynakları, sosyal medyada "bir insansız hava aracının düşürüldüğüne" yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını, 'nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini belirtti.

Güvenlik kaynakları, terör örgütüne yakın hesaplar tarafından sosyal medyadan yayılmaya çalışan "bir insansız hava aracının düşürüldüğüne" yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını, 'nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini bildirdi.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyada birtakım manipülasyon girişimlerinde de bulunuluyor.

Terör örgütüne yakın hesaplardan yapılan bu tür paylaşımlardan birinde, "Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü"ne yönelik iddia yer aldı.

Güvenlik kaynakları, söz konusu iddiayı tamamen gerçek dışı olarak nitelendirerek, harekatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini vurguladı.

AA

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