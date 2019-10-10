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Salih Tuna'dan dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" yazısı! "Fatih Portakal son derece sinsi bir algı operatörü"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
FATİH PORTAKAL SON DERECE SİNSİ BİR ALGI OPERATÖRÜ

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna terör örgütü PYD’ye yönelik başlattığı ile ilgili Sabah gazetesi yazarı , önemli bir yazı kaleme aldı. Tuna, hem Türkiye hem de Suriye’deki mazlumlar için umut olan bu operasyon ile ilgili ikiyüzlü açıklamalarda bulunan “maskeli yüzsüzlere” kapak niteliğinde tespitlerde bulundu. Kritik yazısında Barış Pınarı Harekatı’nın önemini de anlatan Tuna, FOX TV sunucusu ’ın söylemlerine sert tepki gösterdi ve Portakal'ı "Son derece sinsi bir algı operatörü" olarak nitelendirdi.

İşte Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna terör örgütü PYD'ye yönelik başlattığı ile ilgili Sabah gazetesi yazarı 'nın "SİNSİ VE KURU" başlıklı kaleme aldığı o dikkat çeken yazı:

"FATİH PORTAKAL SON DERECE SİNSİ BİR ALGI OPERATÖRÜ"

İran karşıymış, Suriye karşıymış, Rusya karşıymış, uzun lafın kısası herkes Barış Pınarı Harekatı'na karşıymış.
E'ee?
E'si, neden Trump'ın küstah açıklamalarına hak ettiği cevabı vermiyormuşuz.
Tuhaf değil mi?
Normal bir insan evladı herkesin bize karşı çıktığını sayıp döküp şekvacı olduktan sonra bir de şuna haddini bildirin falan demez.
Lakin, yeni Samanyolu TV'nin Portakal'ı geçen günkü haber bülteninde böyle diyebiliyor.
Son derece sinsi bir algı operatörü tabi.
Barış Pınarı Harekatı'na karşı olsa da öyle CHP'nin Bekaroğlu'su veya İP'in Ümit Özdağ'ı gibi TOKİ projesi için Fırat'ın doğusuna askeri harekat yapılıyor diyebilecek kadar muvazeneyi dağıtmamış.



Tam aksine, hiç çaktırmadan algıyı zerk edebilecek kadar dikkatli ve "usturuplu" bir algı operatörü.
Bir de "kafam karıştı" diyor ki olursa o kadar olur. Aslında lafın düzünü etse "rahatsızım" diyecek ama dedim ya sinsi.
Zira, ABD'nin askerlerini Suriye'nin kuzey sınırından çekmesinden rahatsız olmuş gibi bir hali var.
Anlaşılan o ki terör örgütünü yüz üstü bıraktığı için Trump'a intizar ediyor. Yoksa aynı Trump binlerce TIR silahla teröristleri teçhiz ederken ağzını açmamıştı.
Şaştık mı? Hayır...

"SİCİLİNDE ABD'YE TEŞEKKÜR ETMELİYİZ' İFADESİ VAR!"

Sicilinde terör örgütü ile birlikte hareket eden "ABD'ye teşekkür etmeliyiz" ifadesi var. O vakitler "PKK'ya da teşekkür etmeliyiz" demişti hani.
Sorsan ne yandaşım ne de candaş der oysa tam bir propagandist. Hem de "Suç Erdoğan'ın değil, onu alt edecek bir lider çıkartmayan muhalefetin" diyecek kadar.
Entipüften konularda sureti haktan görünerek "prestij" edinmeye çalışıyor ki "bozgunculardan" yana tepe tepe kullansın.
MİT TIR'ları kumpasında Can'cıktan hiçbir farkı yoktu. FETÖ kumpası malzemelerini dönemin FETÖ kanallarından daha çok köpürtmüştü. FETÖ'cü medya mensuplarının da "muhalif" oldukları için tutuklandıklarını iddia etmişti. Zaten haber müdüründe de ByLock çıkmıştı.
sarhoşken de olsa Pensilvanya'ya hiç değilse bir kupa sokmuşluğu var, bunun o da yok.
Gelgelelim, Ergun Babahan firarda, bu sinsice sosyoloji zehirlemeye devam ediyor hâlâ.
Barış Pınarı Harekatı'na o ülke karşı bu ülke karşı lakırdıları da kuru yalandan ibaret.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda her türlü hakka sahip" dedi.
Rusya derseniz, Sayın Başkan Erdoğan'ın dün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya Federasyonu'nun yapıcı tutumunu takdir ettiğini söyledi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A "GÖNDERME!"

Türkiye'nin tavizsiz ve kararlı tutumu sonucunda ABD mahut terör örgütünü yüzüstü bırakmak zorunda kaldı.
NATO Genel Sekreteri de "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" dedi.
Sinsi ve kuru algı operatörünün her konuya atlayan "Sayın terli" kankası artık kulağının üzerinde yatmaktan vazgeçebilir.
Görüşlerini çok beğendiği terör örgütünün siyasi kanadının eşbaşkanı, terör örgütünün Fırat'ı geçerken Türkiye'nin mal mal bakacağını söylemişti.
Fırat'ı geçen Mehmetçik'tir.
Hadi artık mezvuya nasıl baktığını bilelim.

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Polat Polat

Bunlar onun bunun küfürün küffarın coninin bizansın tohumları deccalin fitne askerleri

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evet340
hayır111
cevapla 10.10.2019 16:40
27 27

bu portakalmi mandalinmi bu zibidi kim bunu vatandasliktan cikarin TC. vatandasi olamaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet173
hayır65
cevapla 10.10.2019 15:55
T&#252;rk Vatandaşı Türk Vatandaşı

maalesef bunun gibi türk ismi altında vatan hainleri çok bunlar ayıklanıp sınır dışı edilmelidir.

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evet131
hayır36
cevapla 10.10.2019 15:25
SAMET SAMET

çok güzel bir yazı olmuş tebrik ederim

Aynı Görüşte misiniz?
evet137
hayır53
cevapla 10.10.2019 15:11
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