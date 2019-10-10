Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı neden başlattı? İşte Türkiye'nin amacı

Barış Pınarı Harekatı dünyanın dikkatini çekerken, Türkiye'nin planı birçok kesim tarafından çarpıtılmaya çalışılıyor. Terör operasyonunu 'savaş' olarak nitelendirmeye çalışanlar da var, Türk ordusunun sivilleri öldürdüğünü söyleyerek Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapanlar da. Peki Türkiye Barış Pınarı Harekatı ile neyi amaçlıyor? İşte tüm gerçekler...