10 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı neden başlattı? İşte Türkiye'nin amacı

Barış Pınarı Harekatı dünyanın dikkatini çekerken, Türkiye'nin planı birçok kesim tarafından çarpıtılmaya çalışılıyor. Terör operasyonunu 'savaş' olarak nitelendirmeye çalışanlar da var, Türk ordusunun sivilleri öldürdüğünü söyleyerek Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapanlar da. Peki Türkiye Barış Pınarı Harekatı ile neyi amaçlıyor? İşte tüm gerçekler...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 11:50
  • 1
  • 103
Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı neden başlattı? İşte Türkiye'nin amacı

Barış Pınarı Harekatı dünyanın dikkatini çekerken, Türkiye'nin planı birçok kesim tarafından çarpıtılmaya çalışılıyor. Terör operasyonunu 'savaş' olarak nitelendirmeye çalışanlar da var, Türk ordusunun sivilleri öldürdüğünü söyleyerek Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapanlar da. Peki Türkiye Barış Pınarı Harekatı ile neyi amaçlıyor? İşte tüm gerçekler...

  • 2
  • 103
Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı neden başlattı? İşte Türkiye'nin amacı

1- "Sınır güvenliğini" sağlamak

Türkiye; terör örgütleri PKK/YPG-PYD ve DEAŞ'ın kendi sınırlarına yönelik tüm tehdit ve saldırılarını engellemek istiyor

  • 3
  • 103
Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı neden başlattı? İşte Türkiye'nin amacı

2- "Enerji koridoru" adı altında kurulmak istenen "terör koridoruna" engel olmak

Terör örgütü PKK/PYD-YPG: Suriye'nin enerji kaynaklarından bir kısmını işgal etmiş durumda Gasp ettiği bu petrol ve gazı "enerji koridoru" adı altında bir "terör koridoru" kurarak Hatay üzerinden Akdeniz'e geçirmek istiyor. Türkiye, bu operasyonla terör koridorunun oluşmasını engelleyerek Hatay'ın güvenliğini de kalıcı olarak sağlamak istiyor.

  • 4
  • 103
Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı neden başlattı? İşte Türkiye'nin amacı

3- Terör saldırılarını engellemek

Terör örgütleri PKK/YPG-PYD ve DEAŞ, Suriye'den Türkiye'ye roket ve havan toplarıyla onlarca kez saldırdı. Bu saldırılar sonucu yüzlerce masum sivil hayatını kaybetti. Türkiye, 82 milyon vatandaşın can güvenliğini sağlamak istiyor.

  • 5
  • 103
Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı neden başlattı? İşte Türkiye'nin amacı

4- Terör örgütü PKK/YPG-PYD'nin bölgedeki demografik yapıyı bozmasına engel olmak

Terör örgütü PKK/YPG-PYD; Otoritesini kabul etmeyen bölgedeki Arap, Kürt, Türkmen vb. yerleşik halkları göçe zorluyor ve mülklerine el koyuyor. Tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu binaları kundaklıyor ve mevcut belgeleri yok ediyor. Türkiye, terör örgütlerinin şiddet ve baskısına maruz kalan bölge halkının da can güvenliğini sağlamak istiyor.