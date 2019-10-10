Hainler Akçakale’de sivilleri hedef alıyor… Akçakale nerede? Akçakale haritadaki yeri nedir?

Akçakale nerede? Akçakale haritadaki yeri nedir? Türk ordusu Suriye’de hedeflerini yok ederken, YPG/PKK'lı teröristler de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgeden Akçakale’ye havan mermisi atıldı. Patlama ve şarapnellerin etkisiyle bazı vatandaşlar yaralandı. Peki, Akçakale nerede? Akçakale haritadaki yeri nedir?

YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden sivillere olan saldırı sürüyor. Terör örgütü YPG/PKK Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesine havan ve roketatar mermileriyle saldırdı. Akçakale'ye yapılan saldırıda ilçe merkezine düşerek patlayan roket ve havanların şarapnelleri bazı vatandaşların yaralanmasına neden oldu. Bu patlamanın ardından Akçakale nerede sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Akçakale haritadaki yeri nedir? İşte Akçakale'de yaşanan son durum…

Şanlıurfa' ın Akçakale ilçesi' ne Suriye tarafındaki Tel Abyad' dan roket ve havanlı saldırı düzenlendi. Birbiri ardına ateşlenen ve ilçe merkezine düşerek patlayan roket ve havanların şarapnelleri bazı vatandaşların yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri vatandaşları sınırdan uzaklaşmaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden, harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.

Roket ve havan mermilerinin isabet ettiği yerleşim yerlerinden Nusaybin'de 5, Ceylanpınar'da 2, Birecik'te de 2 olmak üzere yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

AKÇAKALE NEREDE?

Akçakale Şanlıurfa'nın Harran Ovasına kurulmuş bir ilçedir. Halkın tamamının Arap olması bu ilçeyi diğer ilçelerden ayırmaktadır.

Suriye'ye kıyısı olan bu ilçe merkeze 52 kilometre uzaklıktadır. Akçakale sınır kapısı da bu ilçemizdedir. Suriye ye giriş bu ilçeden sağlanmaktadır.

M.Ö.II. asır ortalarında Asur hakimiyetinde olan ilçe; M.Ö. 610'da Med ve Persler'in eline geçmiştir. Büyük İskender'in M.Ö. 331 yılındaki Asya Seferi'nde Makedonya Krallığına katılmış ve İslam dönemine kadar sırayla Seleukoslar, Edessa (Osrhoene) Krallığı, Roma, Bizans ve Sasaniler arasında el değiştirmiştir. Akçakale 640 yılında Şam ordusunun 661 yılında Emevîler'in eline geçti. 750 yılında Emevîler'in ortadan kaldırılması üzerine Abbasi hakimiyetine geçen yöre 1087'de Selçuklular tarafından feth edilmiştir.

1144 yılında Urfa'nın Zengiler tarafından fethedilmesi ile Musul Atabeyliğine bağlanan bölge daha sonra Eyyubilerle Anadolu Selçukluları arasında paylaşılmıştır. 1244 yılında Tatarlar, 1260'da ise Moğollar tarafından tahrib edilen şehir Türkiye-Suriye sınırı çizilmeden önce Tel Ebyâd (Beyaz Tepe) olarak biliniyordu. 1921'de sınır tespitinden sonra Akçakale olarak tanındı ve 1946 yılında ilçe haline getirildi.

Suriye sınırına sıfır noktasında bulunan Akçakale Gümrük Kapısıyla Suriye'ye açılan tek ticari kapısıdır.