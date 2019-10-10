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Bakan Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
BAKAN AKAR'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı , ’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.

Milli Savunma Bakanı , dün başlayan 'na ilişkin ilk kez kameraların karşısına çıktı.

Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı gibi büyük bir başarıyla devam ettiğini belirtti.

"MEHMETÇİĞİN MORALİ ÇOK YÜKSEK"

Akar, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.

Barış Pınarı Harekâtı'nda hedefler böyle tespit ediliyor BARIŞ PINARI HAREKÂTI'NDA HEDEFLER BÖYLE TESPİT EDİLİYOR
Barış Pınarı Harekatı Suriyeli Kürtlerin umudu oldu BARIŞ PINARI HAREKATI SURİYELİ KÜRTLERİN UMUDU OLDU

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