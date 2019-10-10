Bakan Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ilk kez kameraların karşısına çıktı.

Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı gibi büyük bir başarıyla devam ettiğini belirtti.

"MEHMETÇİĞİN MORALİ ÇOK YÜKSEK"

Akar, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.