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Pakistan'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019
PAKİSTAN'DAN BARIŞ PINARI AÇIKLAMASI!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'na ilişkin "Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir." dedi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, 'nin 'de yürüttüğü siyasi çözüme yönelik adımlarının tarafından desteklendiğini açıkladı.

"İNSANİ ÇABALARINI TEBRİK EDİYORUZ"

Faysal, "3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye nezaketle ev sahipliği yapan Türkiye'nin insani çabalarını tebrik ediyoruz ve Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ ÇÖZÜME İLİŞKİN..."

Faysal, Pakistan'ın Suriye'de siyasi çözüme ilişkin umutlu olduğunu belirterek, "Pakistan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve en kısa zamanda tüm taraflarla bölge ülkelerinin bir araya gelerek sorunun siyasi yollarla çözülmesine ilişkin umudunu korumaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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