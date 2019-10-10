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Mardin'de 17 HDP'liye Barış Pınarı Harekatı gözaltısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
17 HDP'LİYE HAREKAT GÖZALTISI!

'de, sosyal medyadan Türkiye'nin başlattığı '' aleyhinde paylaşım yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği belirlenen 17 üyesi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'de 'Barış PınarıHarekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan ve terör örgütüne yardım eden kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında Derik ile Kızıltepe belediyelerinin 'li meclis üyelerinin de bulunduğu 17 parti üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı BİRGÜN GAZETESİNİN İNTERNET SORUMLUSU HAKAN DEMİR GÖZALTINA ALINDI
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'na karşı terör propagandası yapanlara operasyon! SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KARŞI TERÖR PROPAGANDASI YAPANLARA OPERASYON!
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kara propaganda yapan 78 şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı BARIŞ PINARI HAREKATI'YLA İLGİLİ KARA PROPAGANDA YAPAN 78 ŞAHISLA İLGİLİ YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

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Kutsi Kutsi

Vatan hainlerini beslemeyin sıkın kafalarına kireçleyip gömün .

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evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 16:40
Turk Turk

Atin su hdplileri sinir disina

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 10.10.2019 14:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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