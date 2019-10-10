Mardin'de 17 HDP'liye Barış Pınarı Harekatı gözaltısı
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
Mardin'de, sosyal medyadan Türkiye'nin başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşım yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği belirlenen 17 HDP üyesi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardin'de 'Barış PınarıHarekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan ve terör örgütüne yardım eden kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında Derik ile Kızıltepe belediyelerinin HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 17 parti üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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Kutsi
Vatan hainlerini beslemeyin sıkın kafalarına kireçleyip gömün .cevapla 10.10.2019 16:40
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